Специалисты определяют стоимость восстановления сгоревшей в Карелии церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 авг — РИА Новости. Специалисты пока не подсчитали стоимость восстановления Успенской церкви в Карелии, сгоревшей 10 августа, сообщила в пятницу РИА Новости начальник регионального управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание храма полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и поджег Успенскую церковь. Как сообщалось ранее, стоимость восстановления церкви планировалось определить к 17 августа.

"Еще неизвестно. Мы постоянно на связи находимся, они (специалисты) считают еще. Я знаю, что параллельно одному из московских институтов такая же задача поставлена. Но пока ни те, ни те не определились", — сказала Алипова.

По ее словам, накануне на месте сгоревшей церкви побывал глава Кондопожского района, эксперты по реставрационным работам, представители Росимущества и РПЦ, специалисты музея "Кижи" и один из ведущих архитекторов России Владимир Рахманов.

"Однозначно сходятся все во мнении, что если будет принято решение о воссоздании, то обязательно это должны быть очень профессиональные реставрационные кадры. Чтобы это не было китчем-новоделом. Чтобы это была действительно демонстрация плотницкого мастерства. Это самое первоочередное. Воссоздавать этот объект надо как пример самоидентификации русского народа. Потому что она (церковь) играла важную духовную роль. Главное максимально сохранить традиции", — добавила Алипова.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.