Специалисты определяют стоимость восстановления сгоревшей в Карелии церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 авг — РИА Новости. Специалисты пока не подсчитали стоимость восстановления Успенской церкви в Карелии, сгоревшей 10 августа, сообщила в пятницу РИА Новости начальник регионального управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.
"Еще неизвестно. Мы постоянно на связи находимся, они (специалисты) считают еще. Я знаю, что параллельно одному из московских институтов такая же задача поставлена. Но пока ни те, ни те не определились", — сказала Алипова.
По ее словам, накануне на месте сгоревшей церкви побывал глава Кондопожского района, эксперты по реставрационным работам, представители Росимущества и РПЦ, специалисты музея "Кижи" и один из ведущих архитекторов России Владимир Рахманов.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.