Патриарх Кирилл впервые прилетел на Новую Землю

РОГАЧЕВО (Новая Земля), 17 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу впервые прилетел на арктический архипелаг Новая Земля, где совершит богослужение в храме святителя Николая в поселке Белушья Губа на территории Центрального полигона Минобороны России и встретится с военнослужащими, передает корреспондент РИА Новости.

На аэродроме "Рогачево" предстоятеля Русской православной церкви встретили епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, начальник Центрального полигона РФ, полковник Андрей Синицын.

"Есть понятие духовного отца. Святейший патриарх — духовный отец для всех нас. Когда он посещает самые отдаленные места, где бьются сердца православных, им движут духовное попечение и любовь. Уверен, что визит патриарха, его молитва на Крайнем Севере вместе с теми, кто живет и трудится здесь, послужит духовному развитию людей и укреплению опор нашей государственности", — сказал РИА Новости епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

По его словам, в деревянный храм святителя Николая на Новую Землю священник приезжает в длительные командировки, которые могут длиться по несколько месяцев, и богослужения тогда проводятся регулярно. Прихожане храма — и военные, и строители, и ученые. Предстоятеля Русской православной церкви на Новой Земле они видят впервые. В храме и у его стен собрались сотни человек.

"Патриарх всегда отмечает важность духовной поддержки военнослужащих, в особенности находящихся в столь сложных условиях исполнения своего воинского долга, как те, кто обеспечивает суверенитет страны в этом стратегически важном месте – на архипелаге Новая Земля. Патриарх совершит молитву, напутствует военных и членов их семей, ознакомится с современным состоянием Центрального полигона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Волков.

По его словам, "церковь проявляет духовную заботу о всех тех, кто живет и работает в северных регионах – военных, исследователях, мирных жителях", а визит патриарха на Новую Землю "подчеркнет важность различных форм служения Церкви своему народу".

Историю православия на арктическом архипелаге в Северном Ледовитом океане отсчитывают от XVII века — тогда настоятелю Антониево-Сийского монастыря игумену Феодосию поручили направить служителей на острова в Ледовитом океане. А первые документально подтвержденные сведения о храмовых строениях на Новой Земле относятся к концу XIX века. Здесь располагалось подворье Николо-Корельского монастыря с 11 монахами, жизнь которого была прервана после революции в России 1917 года. Становище Белушья Губа на берегу одной из бухт архипелага образовалось в 1897 году.

В 1954 году на Новой Земле был открыт советский ядерный полигон, центром которого стала Белушья Губа. В 1961 на этом полигоне взорвали мощнейшую в мировой истории водородную "Царь-бомбу" (более 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте).

В наши дни Белушья Губа – главный постоянный населенный пункт архипелага и центр командования полигоном. В поселке постоянно проживают около 2,5 тысячи человек. Есть необходимая инфраструктура, в частности, жилые дома, гостиницы, магазины, спорткомплекс, дом офицеров и солдатский клуб, госпиталь, школа и детский сад.

Храм святителя Николая в Белушьей Губе называют самым северным в России. Он был построен еще в 1913 году, но после революции использовался под хозяйственные нужды и оказался практически разрушен. Возрожденный Никольский храм освятили в 2006 году.

Развитие северных епархий

С архипелага Новая Земля патриарх Кирилл начинает пятидневную поездку по ряду северных епархий — Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской, в завершение визита на Крайний Север он посетит Соловецкий монастырь.

В Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) предстоятель РПЦ прибудет сразу с Новой Земли, 17 августа, и ознакомится с ходом строительства Арктического собора.

В программе северной поездки также литургия 18 августа в Нарьян-Маре. В тот же день, 18 августа, предстоятель посетит Великий Устюг (Вологодская область), где совершит всенощное бдение в канун большого церковного праздника — Преображения Господня. В сам день Преображения, 19 августа, патриарх Кирилл возглавит литургию в городе Котлас (Архангельская область). А 20 августа предстоятель Церкви проведет заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. В день памяти его основателей — Зосимы и Савватия Соловецких — 21 августа патриарх Кирилл совершит на Соловках праздничную литургию.

Развитие северных епархий, как отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, очень важно для церкви. "Людям, которые живут и работают в сложных условиях Крайнего Севера, несомненно, нужна большая духовная поддержка, и здесь требуются особые усилия для развития церковной жизни", — пояснил Волков.