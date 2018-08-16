Муфтий рассказал о ситуации с российскими паломниками в Мекке

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Паломники из России благополучно прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, разместившись в палаточных лагерях и отелях, сообщил в четверг РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Он также сказал, что в каждой группе российских паломников есть руководитель, в непредвиденных случаях они оперативно могут связаться с теми или иными службами Саудовской Аравии.
"Но хвала Всевышнему, все проходит нормально", — сказал Самигуллин.
По словам муфтия, для верующих в эти дни организованы экскурсии по святым местам, в частности, в Запретную мечеть.
"Многие уже побывали в Медине, сейчас готовимся к основным мероприятиям хаджа", — добавил муфтий Самигуллин