Муфтий рассказал о ситуации с российскими паломниками в Мекке

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Паломники из России благополучно прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, разместившись в палаточных лагерях и отелях, сообщил в четверг РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

"На данный момент все с кем я встретился, а это в большей степени жители нашей республики, Урала и Сибири, чувствуют себя замечательно. По итогам нашей беседы, организация хаджа проведена на высоком уровне – перелет, трансфер, размещение прошли без замечаний", — отметил Самигуллин, который тоже совершает хадж вместе с российскими единоверцами.

Он также сказал, что в каждой группе российских паломников есть руководитель, в непредвиденных случаях они оперативно могут связаться с теми или иными службами Саудовской Аравии.

"Но хвала Всевышнему, все проходит нормально", — сказал Самигуллин.

По словам муфтия, для верующих в эти дни организованы экскурсии по святым местам, в частности, в Запретную мечеть.

"Многие уже побывали в Медине, сейчас готовимся к основным мероприятиям хаджа", — добавил муфтий Самигуллин