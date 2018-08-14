Патриарх Кирилл освятил мед и призвал молиться о суверенитете России

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день Успенского поста, также называемый Медовым Спасом, по традиции освятил мед нового урожая и попросил верующих не сомневаться в необходимости отстаивать суверенитет страны на международной арене.

"Благочестивые крестьяне всегда именно к этому дню приносили освятить мед, и я радовался тому, что сегодня имел возможность освятить здесь, перед алтарем Божиим, начатки меда, замечательного продукта, который действительно, как мы слышали из слов молитвы, имеет силу исцелять людей", — сказал предстоятель Русской православной церкви после литургии в храме Новомучеников и исповедников Российских в московском районе Строгино.

По принятому в Церкви чину в начале Успенского поста совершается поклонение Кресту Господню и малое освящение воды. Вместе с водой, по традиции, освящается и мед нового сбора, отсюда народное название праздника — Медовый Спас.

"Мы живем в неспокойное время, у некоторых появляется чувство страха и неуверенности, многие задаются вопросом, что, может быть, и не надо так уж отстаивать суверенитет своей страны? Может быть, и не надо так отделять себя от тех, кто хочет во многих отношениях подчинить нас себе? Но альтернативы нет", — продолжил в своей проповеди патриарх Кирилл.

По его словам, православная Россия "может быть либо суверенной", либо "ее не будет". "Поэтому даже самые трудные внешние обстоятельства мы должны воспринимать не только так, как их воспринимают политики, анализируя, делая прогнозы — мы должны всегда преломлять их через наше религиозное сознание и сопровождать каждый день горячей молитвой", — подчеркнул первоиерарх.