В епархии назвали ответственных за охрану сгоревшей в Карелии церкви

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ответственность за охрану сгоревшей Успенской церкви XVIII века в Кондопоге полностью лежала на музее, а не на приходе, так как там почти три года не было служб, заявили РИА Новости в Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

Ранее министерство культуры РФ заявило, что Успенская церковь находится в совместном безвозмездном пользовании прихода кондопожского храма Рождества Богородицы и муниципального музея Кондопожского края (находится в ведении Кондопожского муниципального района). Исполнение охранного обязательства и требований по охране объекта, по данным ведомства, было возложено на приход, а вопросами аварийно-технического обслуживания объекта занимался музей.

"Поскольку богослужения там не велись, все охранные обязательства были на музее, это с ними обговаривалось. У них хранится договор совместного пользования, по которому приход мог служить в церкви. Но храм находился в серьезном аварийном состоянии, поэтому богослужения там не велись. … Там служить невозможно было, все текло", — сказал РИА Новости представитель Петрозаводской и Карельской епархии.

Музей, как заверили в епархии, был проинформирован об этом. Последняя служба в храме совершалась 28 августа 2015 года. Из-за отсутствия богослужений, отметили собеседник агентства, у этого храма не было и прихожан.

"А доступ туристов в храм регулировал музей", — отметил представитель епархии.

Управление МЧС по Карелии ранее сообщило, что 10 августа здание храма полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания был назван поджог. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и поджег Успенскую церковь.