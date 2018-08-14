В епархии назвали ответственных за охрану сгоревшей в Карелии церкви

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ответственность за охрану сгоревшей Успенской церкви XVIII века в Кондопоге полностью лежала на музее, а не на приходе, так как там почти три года не было служб, заявили РИА Новости в Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.
"Поскольку богослужения там не велись, все охранные обязательства были на музее, это с ними обговаривалось. У них хранится договор совместного пользования, по которому приход мог служить в церкви. Но храм находился в серьезном аварийном состоянии, поэтому богослужения там не велись. … Там служить невозможно было, все текло", — сказал РИА Новости представитель Петрозаводской и Карельской епархии.
"А доступ туристов в храм регулировал музей", — отметил представитель епархии.
Управление МЧС по Карелии ранее сообщило, что 10 августа здание храма полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания был назван поджог. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и поджег Успенскую церковь.