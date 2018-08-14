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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Самый сладкий Спас: какой мед нужен верующим

(обновлено: 08:07 14.08.2018)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкПродукция пчеловодства . Архивное фотоПродукция пчеловодства . Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. Успенский пост у православных начинается Медовым Спасом — в этот день на Руси приступали к сбору меда весеннего "заклада". Как обычно, во вторник его принесут освящать в храмы. Почему в этом году меда почти нет, что обычно с ним делают в церкви и о чем надо помнить верующему в летний пост — в материале РИА Новости.

Всемилостивый Спас

Официально такого праздника в церковном календаре нет, 14 августа церковь вспоминает конкретное историческое событие — "изнесение честных древ животворящего креста Господня". Летом в Константинополе часто случались различные эпидемии, и чтобы отвести опасность, главную святыню — частицу креста, на котором был распят Иисус Христос, — из императорской сокровищницы с молитвой переносили для поклонения в храм Святой Софии. На Руси праздник Всемилостивому Спасу был установлен в честь побед князя Андрея Боголюбского и византийского императора Мануила над болгарами и сарацинами. В летописях говорится об огненных лучах, исходивших от икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста, которые были в войсках правителей России и Греции.

Суррогат из Поднебесной

Овсяный кисель с малиной
© Фото : Татьяна Тышкевич
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"Мед сладкий только на столе, остальное — в буквальном смысле потом и кровью". Уже около десяти лет Михаил (имя изменено) разводит пчел. Родом из северной деревни, он оставил в столице строительный бизнес и живет с женой и тремя детьми на западе Подмосковья. Мед со своей пасеки каждый год дарит многодетным семьям. Летом его телефон разрывается от звонков — найти продукт от честного производителя сейчас непросто.

"Настоящего меда не купить. Однажды меня свозили на рынок в Москву, откуда мед расходится повсюду, а там — сплошной "медовый продукт": какой-то процент меда, а все остальное непонятно что. Приехал на юг, говорю, давайте мед местного каштана купим, а мне в ответ: "Слушай, здесь никогда не было меда". Дошло до того, что китайцы начали поставлять в Россию медовый сироп. Очень грустно", — говорит пасечник.

Сейчас у него около 40 пчелиных семей (каждая состоит из нескольких тысяч пчел). Почти все среднерусские. "Наша среднерусская пчела зла, с ней сложно работать, такой у нее характер. Они очень производительные, но так прямо и норовят насквозь тебя прокусить", — смеется собеседник.

© Фото : Алексей ДворкинМедовый Спас в Белгороде. Архивное фото
© Фото : Алексей Дворкин
Медовый Спас в Белгороде. Архивное фото

Считается, что человеческий организм способен выдержать около 50 пчелиных укусов. Михаила его питомцы порой жалили до сотни раз.

Не вынесли мундиаль

Кофейня Петровского монастыря в Москве
© Фото : предоставлено информационной службой Высоко-Петровского монастыря
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Во вторник он, как и полагается, принесет мед в местный храм. Но в этом году никому ничего не раздаст — первый раз за десять лет меда его пчелы не собрали. По рассказам старожилов, такое было только во время Олимпиады в 1980 году, когда "что-то распыляли в воздухе". Связывать ли это с прошедшим чемпионатом мира по футболу, Михаил не знает. "Как верующий человек, скажу: наверное, мед в этом году нам не нужен", — предполагает он.

Специально кормить пчел сахарным сиропом или идти на другие ухищрения он не собирается. "Может, я бы и делал что-то иначе, будь я невоцерковленным человеком, а тут… Я знаю, что это будут есть наши семьи, хочется приносить пользу", — признается пчеловод.

По той же причине он отказался поставлять мед ресторанам. "Им нужно, чтобы мед был всегда темный, или всегда светлый, или "со вкусом ели". Но елка же ничего для меда не дает. Извините, говорю, нужен ароматизатор. Или "пять тонн клеверного меда"… Где вообще столько клевера растет, покажите? И я понял: зачем я туда лезу со своей правдой? Сказал хозяину, что боюсь его подвести. А если нужно просто что-то сладкое, то пчелы тут не требуются, я вам буду в трапезной размешивать сироп с сахаром", — рассказывает фермер.

© Фото : Владимир АносовМедовый Спас в Краснодаре
© Фото : Владимир Аносов
Медовый Спас в Краснодаре

Cамым главным в общении с пчелами он считает молитвенный настрой — поймать тихую волну, помолчать. Иначе ничего не получится.

"Зима близко"

Священник Максим Курленко
© Фото : страница о.Максима Курленко в соцсети "ВКонтакте"
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А вот московские бездомные мед на первой неделе Успенского поста все же попробуют — уже в четвертый раз их угостит православная служба помощи "Милосердие". Ежедневно около сотни человек обращаются в "Ангар спасения", где можно поесть, помыться, поменять одежду, получить лекарства. В "Милосердии" надеются, что мед хоть немного укрепит иммунитет лишенным крова перед долгими холодами.

"Это сейчас жара, лето. На самом деле зима совсем скоро, это в своем роде первое напоминание. И люди с радостью откликаются", — рассказывает руководитель благотворительного направления службы Ирина Мешкова. По ее словам, подопечные службы "Милосердие" очень благодарны, у них сразу поднимается настроение.

Яблоки и мед можно принести в "Ангар спасения" в любой день с 10 до 21 часа. Адрес: Николоямская улица, 55.

© Фото : Владимир АносовМедовый Спас в Краснодаре
© Фото : Владимир Аносов
Медовый Спас в Краснодаре

Ответ на все вопросы

Перловая каша
© Depositphotos / timolina
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Успенский пост, начинающийся с Медового Спаса, всегда любили на Руси. Несмотря на свою строгость, он проходил радостно. И причина не только в созревании нового урожая, но и в особом почитании Богородицы в народе. По церковному преданию, тело Своей Матери Спаситель после Ее смерти "взял в облако и принес в рай, где душа опять с ним соединилась".

"Святые отцы дали нам замечательную мысль: "Помни последнее твое — и вовеки не согрешишь". Иными словами, когда решишь покупать дом, дачу, положить деньги в банк, мысленно положи себя в гроб и вспомни: ты не сегодня-завтра умрешь. И тебе откроется истина. Не нужно отправляться за тридевять земель искать "старца", чтобы спросить его совета. Положи себя мысленно в гроб, и узнаешь, что тебе делать", — учил наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов).

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Религия и мировоззрение
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