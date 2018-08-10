"Бац! – и смылись". Получит ли РПЦ монополию на паломников

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Паломничество в России хотят упорядочить: в Госдуму внесен законопроект, по которому организация поездок верующих по святым местам станет прерогативой всех без исключения религиозных организаций. Это вызвано многочисленными случаями обмана богомольцев туроператорами. Как теперь будут бороться с аферистами и грозит ли турфирмам банкротство из-за нового закона — в материале РИА Новости.

Вместо хаджа — бумажка

Житель Ростова-на-Дону Мустафа Афлатов уже почти год пытается вернуть свои деньги. Зимой прошлого года он приобрел четыре путевки для совершения хаджа в Саудовскую Аравию — родителям и дяде с тетей. Хадж — один из пяти столпов ислама, обязательное для всех мусульман хотя бы раз в жизни паломничество в Мекку в определенное время года. За каждого родственника Мустафа заплатил по 97 тысяч рублей хадж-оператору "Урал-сервис".

"Оказалось, у этой компании не было квот на хадж, которые выделяют муфтияты. Нас обещали в качестве компенсации свозить в умру (малый хадж, совершаемый верующими в течение всего года) и закрепить за нами места на хадж в этом году. Но ничего из этого не сделали и деньги не вернули", — возмущается Мустафа. А между тем хадж начнется уже 19 августа.

В правоохранительные органы ростовчанин не обращался: кроме квитанции об оплате четырех путевок, у него на руках ничего нет. Даже договоров, которые обычно в таких случаях подписывают компании с клиентами.

Мустафа — не единственная жертва турфирмы. По его словам, только из Омска, где живут его родители, в хадж не попали 32 человека: история с "Урал-сервисом", сотни клиентов которого так и не получили саудовские визы, в прошлом году вызвала резонанс. Но это не помешало компании заманивать наивных верующих. "Ведь у нас, мусульман, все строится на доверии", — объясняет Мустафа.

Само собой, он попытался связаться с "Урал-сервисом", но там "отключены телефоны". На сайте "Халяль-гайд", где представлена информация обо всех хадж-операторах, указан только адрес этой фирмы в Москве, а в комментариях — отзывы обманутых клиентов. Уголовное дело в отношении компании в феврале этого года возбудило МВД Татарстана.

Корреспондент РИА Новости попытался связаться с гендиректором "Урал-сервиса" Ильясом Ангузаровым, однако его мобильный номер не обслуживается сотовым оператором. Телефон еще одного представителя компании также не отвечает.

И таких историй по всей России немало. Только за минувший год от хадж-аферистов пострадали больше 500 человек, уверяет первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. Чаще всего подобные фирмы не имеют специальной аккредитации от муфтиятов, но клиентам об этом не сообщают. Поэтому усиление контроля за паломнической индустрией для мусульман вопрос вполне актуальный.

"Турфирма — бац, и исчезла, смылась! В отличие от Духовного управления, куда могут обратиться верующие и которое несет ответственность за аккредитованных им туроператоров", — подчеркивает Аббясов.

Православные недовольны

Высоко-Петровский монастырь в центре Москвы ежедневно посещают десятки богомольцев из разных городов России и СНГ.

"До создания паломнической службы экскурсионные группы приходили в наш монастырь самостоятельно, без какого-либо с ним взаимодействия. Наше руководство их не ограничивало, да и сейчас пока не ограничивает, ведь в какой-то мере это способствует решению просветительских задач", — рассказывает РИА Новости монах Макарий (Семенюк).

Вот только ошибок в различных гидах хватает: то факты искажены, то в описании иконографии что-то напутано. Это побудило монастырь создать собственную паломническую службу, дабы предоставлять информацию из первых рук.

Но этот пример — скорее исключение из правил: сфера организации и сопровождения паломничеств в стране никем не контролируется и не регулируется. Отсюда многочисленные жалобы верующих на туроператоров и экскурсоводов.

"Нас беспокоит качество предоставляемой светскими туроператорами информации. Поэтому мы считаем правильным отделить "религиозный туризм" от паломничества и предусмотреть исключительное право религиозных организаций устраивать паломнические поездки для граждан", — подчеркнула в беседе с РИА Новости главный юрист Московского патриархата игуменья Ксения (Чернега).

Тем более что невольными слушателями таких "экскурсий" становятся сами насельники монастырей. Но как-то вмешаться и поправлять ошибки "экскурсоводов", добавила юрист, они не могут.

А между тем у многих монастырей есть вся необходимая инфраструктура, чтобы разместить паломников и самостоятельно провести экскурсии. Поэтому законопроект о паломничестве призван не ввести что-то принципиально новое, а "легализовать существующее положение дел". И ни о какой экономической экспансии речи не идет, заверяет Чернега.

"Мы не ставим вопрос о том, что паломничество будет "отдано на откуп" религиозным организациям, а просто пытаемся определить понятие, которое уже есть в нашем законодательстве", — поясняет представитель Русской православной церкви.

Именно РПЦ инициировала внесение поправок в законы "О свободе совести и о религиозных объединениях" и "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

"Прихожан увезти сложно"

Светских экскурсоводов нигде специально не обучают, поэтому, по мнению Чернеги, информацию о монастырях должны давать их насельники. Вот только представители туриндустрии так не считают. Они полагают, что отвечать за подготовку экскурсоводов должны не только сами туроператоры, но и государство с Церковью.

"У нас нет взаимодействия с образовательными структурами, куда по-хорошему надо приходить и рассказывать, как обучать экскурсоводов. С другой стороны, и церковные структуры экскурсоводов на инструктаж не приглашают", — говорит гендиректор светской паломнической службы "Радонеж" Юрий Минулин.

Паломнические туры он проводит уже почти 30 лет и искренне убежден, что сферу паломничества невозможно полностью отдать религиозным организациям — так или иначе, помощь турфирм в плане логистики обязательно понадобится. "Конечно, есть приходы, которые сами организуют паломнические поездки, но, по моим наблюдениям, с каждым годом это становится все сложнее", — утверждает он.

Да и в целом за последние годы активность пилигримов существенно снизилась. Не только из-за спада экономики, но и потому, что верующие стали действовать более продуманно: предпочитают посетить одну-две святыни, а не объехать сразу 25, как предлагают паломнические туры. Поэтому в условиях сжатия рынка некоторые туроператоры идут на обман. Например, зазывают верующих поклониться святыне с соблюдением всех религиозных обрядов, а на деле не оставляют богомольцам времени даже на молитву.

"Паломничество — особый вид активности верующих в рамках той или иной религиозной конфессии. Паломничество регулируется определенными религиозными нормами, внутренними установлениями, обрядами. А когда все поставлено на коммерческую основу — это уже "религиозный туризм". Только не надо называть обычную турпоездку паломнической", — поясняет РИА Новости суть законопроекта один из его соавторов, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

В случае принятия закона, отмечает он, ни одна турфирма не сможет утверждать, что проводит именно паломнические поездки. Цель закона, по словам депутата, — "развести кесарево и богово".