Посольство Греции не комментирует жалобу российских священников

АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Посольство Греции в Москве и генконсульство пока оставили без ответа просьбу РИА Новости прокомментировать жалобы российских священников на отказ в выдаче виз или выдаче виз на короткий срок. Запрос РИА Новости был направлен в субботу, однако посольство не ответило на него.

В то же время один из греческих туроператоров, занимающихся паломническим туризмом, сообщил агентству, что до начала лета проблем с визами для паломников не было.

"Мы проблем с визами не отмечаем. Летом у нас паломники из России не ездят. Они ездят осенью, зимой, весной", — сказал вице-президент компании Ambotis Tours Service Георгий Акритидис.

По его словам, весной трудностей с визами не было.

"Весной проблем не было. Все группы паломников, которые мы отправляли, — у них все было нормально. Сейчас у нас нет паломников", — сказал Акритидис РИА Новости.

В последние дни в российских СМИ появилось несколько публикаций о том, что греческое консульство отказывает в выдаче виз российским священникам или выдает не трехлетние, как туристам, а месячные визы. Протоиерей Владимир Вигилянский несколько дней назад сообщил, что в конце мая его жене дали визу на три года, а ему — всего на месяц, хотя он просил трехгодичную. Вигилянский, по его словам, был до этого в Греции уже не менее 15 раз и обвинил власти страны в "грубейшем нарушении" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и в дискриминации. Вигилянский заявил, что "многие российские священнослужители" говорили, что с ними за последние полгода случилась такая же история – давали визу на неделю, на две недели, максимум – на месяц. Протоиерей Василий Биксей заявил РИА Новости, что этим летом планировал провести отпуск с семьей в Греции, визы дали всем членам его семьи, но ему самому отказали.