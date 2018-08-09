Осужденный грузинский священник попросил помилования у президента

ТБИЛИСИ, 9 авг — РИА Новости. Защита Георгия Мамаладзе, осужденного на 9 лет за подготовку убийства высокопоставленного священника патриархии Грузии, обратилась к президенту страны с просьбой о помиловании, заявил адвокат Георгий Панцулая.

Мамаладзе был задержан в Тбилисском аэропорту в феврале прошлого года, когда он отправлялся в Германию, где католикос-патриарха всея Грузии Илию Второго готовили к операции на поджелудочной железе. У Мамаладзе нашли цианид, который он, по версии прокуратуры, планировал использовать для убийства священнослужителя высокой иерархии. В сентябре 2017 года Мамаладзе приговорили к 9 годам тюремного заключения.

"Мы направили президентской администрации информацию о всех правовых нарушений, которые фиксируются в этом деле… у президента Грузии будет вся информация, которая позволит ему принять объективное решение", — заявил Панцулая журналистам.

Адвокат уверен, что президент Георгий Маргвелашвили обязательно помилует осужденного Мамаладзе.