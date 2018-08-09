Глава КЧР наградил лучшего чтеца Корана путевкой в Саудовскую Аравию

ЧЕРКЕССК, 9 авг — РИА Новости. Путёвку в Саудовскую Аравию для совершения паломничества вручил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов победителю пятого конкурса "Лучший чтец Священного Корана" Зауру Кятову — уроженцу Хабезского района республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Победители конкурса были определены в шести возрастных группах, а также в номинациях "За усердие", "За волю к победе", "За красивый голос", "Самый молодой участник", "Самый пожилой участник", "За звонкий и громкий голос" и "За выразительность чтения". Участники, занявшие призовые места, получили денежное вознаграждение.

"Главным победителем, по мнению жюри, стал Заур Кятов, который стал обладателем главного приза главы республики Рашида Темрезова — путевки в Королевство Саудовской Аравии для совершения хаджа. Еще два участника конкурса Денислам Байрамуков и Мурат Бердиев также стали обладателями призов главы региона для совершения умры — малого паломничества не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что в перерывах между выступлениями конкурсантов проповеди об отношении к родителям, о пагубности вредных привычек, наркотиков и азартных игр прочитали имамы мечетей республики. Мероприятие завершилось чтением Корана, которое совершил победитель конкурса.

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