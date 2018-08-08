В Сербской церкви предостерегли политиков от тайных решений по Косово

БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Член Священного синода Сербской православной церкви епископ Рашско-Призренский (покрывает территорию Косово и Метохии) Тедосий публично предостерег сербских политиков от тайных решений по разделу территории Косово.

Один из самых влиятельных архиереев СПЦ Теодосий в конце июля написал открытое письмо, в котором призвал руководство в Белграде и Приштине не рассматривать как возможное решение проблемы региона территориальный раздел Косово на меньшую северную "сербскую" и центральную и южную "албанскую" части. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал воззвание епископа замечанием, что "те, кто сейчас не хочет разграничения с албанцами", должны быть готовы уже "через 40 лет защищать Вране" — юг центральной Сербии.

В ходе обострения обстановки в Косово 4 августа, когда косовско-албанские власти в очередной раз не выполнили договоренности по формированию Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии в крае, директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что позицию Белграда в переговорах с Приштиной ослабляют своими заявлениями отдельные сербские политики и "к сожалению, представители духовенства". В тот же день после заседания Совета национальной безопасности президент Вучич встретился в патриархии с главой СПЦ Иринеем за закрытыми дверями.

"Мы проходили и более тяжкие испытания в 1999 году во время войны, и в 2004 году, когда грозила опасность, что на нас нападут даже здесь (в храме – ред.), и в те дни, когда горели наши дома и церкви в Косово-Поле, Обиличе, Липляне, Приштине. Мы и тогда остались тут… достойными наследниками наших предков, которые знали, что свое нельзя бросать, что земля не пустеет, что наши святыни нельзя оставлять", — цитирует епархия обращение владыки Теодосия к верующим в монастыре Грачаница. Архиерей также процитировал Евангелие от Луки с упором на "все тайное становится явным".

"Те, кто думает, что могут поделить или расселить наш народ и заставить нас оставить веками принадлежавший нам край, где хранится наша душа, где мы бережем завет Святого Саввы Неманича, глубоко заблуждаются. Это не удалось и многим власть имущим ранее, ни иноверцам ни тем, кто забыл про свою веру и поколебался", — отметил архиерей. "Разные наемные работники нашего времени, которые представляются "пастырями", бросают все, когда видят свой интерес, и не заботятся о своем стаде", — подчеркнул епископ Теодосий.

Настоятель монастыря Высокие Дечаны под защитой ЮНЕСКО архимандрит Савва Янич поддержал владыку, сказав, что "лично извинится перед сербскими политиками, если они официально откажутся от любой возможности раздела Косово и Метохии".

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в минувший понедельник заявил журналистам в Белграде, что наступил удачный момент для "достижения компромиссного решения". Он аргументировал это заинтересованностью в решении вопроса руководства США, Евросоюза и позицией России. Сербский президент Александр Вучич в минувшую субботу также подчеркнул, что сербские власти готовы к "компромиссному решению" по вопросу Косово и со своей стороны соблюдают все достигнутые в диалоге с косовскими албанцами при посредничестве ЕС в Брюсселе договоренности.

Тема возможности обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ. Косовский президент Хашим Тачи в августе допустил возможность "корректировки границ" в случае обоюдного признания Белграда и Приштины лишь за счет территории на юге Сербии.