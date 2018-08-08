В Сербской церкви предостерегли политиков от тайных решений по Косово

БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Член Священного синода Сербской православной церкви епископ Рашско-Призренский (покрывает территорию Косово и Метохии) Тедосий публично предостерег сербских политиков от тайных решений по разделу территории Косово.
Один из самых влиятельных архиереев СПЦ Теодосий в конце июля написал открытое письмо, в котором призвал руководство в Белграде и Приштине не рассматривать как возможное решение проблемы региона территориальный раздел Косово на меньшую северную "сербскую" и центральную и южную "албанскую" части. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал воззвание епископа замечанием, что "те, кто сейчас не хочет разграничения с албанцами", должны быть готовы уже "через 40 лет защищать Вране" — юг центральной Сербии.
"Мы проходили и более тяжкие испытания в 1999 году во время войны, и в 2004 году, когда грозила опасность, что на нас нападут даже здесь (в храме – ред.), и в те дни, когда горели наши дома и церкви в Косово-Поле, Обиличе, Липляне, Приштине. Мы и тогда остались тут… достойными наследниками наших предков, которые знали, что свое нельзя бросать, что земля не пустеет, что наши святыни нельзя оставлять", — цитирует епархия обращение владыки Теодосия к верующим в монастыре Грачаница. Архиерей также процитировал Евангелие от Луки с упором на "все тайное становится явным".
"Те, кто думает, что могут поделить или расселить наш народ и заставить нас оставить веками принадлежавший нам край, где хранится наша душа, где мы бережем завет Святого Саввы Неманича, глубоко заблуждаются. Это не удалось и многим власть имущим ранее, ни иноверцам ни тем, кто забыл про свою веру и поколебался", — отметил архиерей. "Разные наемные работники нашего времени, которые представляются "пастырями", бросают все, когда видят свой интерес, и не заботятся о своем стаде", — подчеркнул епископ Теодосий.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич в минувший понедельник заявил журналистам в Белграде, что наступил удачный момент для "достижения компромиссного решения". Он аргументировал это заинтересованностью в решении вопроса руководства США, Евросоюза и позицией России. Сербский президент Александр Вучич в минувшую субботу также подчеркнул, что сербские власти готовы к "компромиссному решению" по вопросу Косово и со своей стороны соблюдают все достигнутые в диалоге с косовскими албанцами при посредничестве ЕС в Брюсселе договоренности.
Тема возможности обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ. Косовский президент Хашим Тачи в августе допустил возможность "корректировки границ" в случае обоюдного признания Белграда и Приштины лишь за счет территории на юге Сербии.