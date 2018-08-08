Панихида по погибшим в "пятидневной войне" 2008 года прошла в Москве

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Панихида по погибшим при агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году состоялась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

В среду в Преображенской церкви при Храме Христа Спасителя отслужили панихиду по погибшим в результате грузинской агрессии мирным гражданам Южной Осетии, защитникам Цхинвала, осетинским и российским военнослужащим Миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии.

На панихиде присутствовали несколько десятков человек, включая южноосетинских граждан и представителей республики в Москве.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.