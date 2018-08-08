Где на самом деле крестили Иисуса Христа

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. О том, где крестили Христа, до сих пор спорят ученые, политики и верующие. Одни утверждают, что это важное для христиан событие произошло на западном берегу Иордана, другие — на восточном. У кого какие аргументы — в материале РИА Новости.

"До слез!"

Уже более четырех лет Нина Просветлюк, уроженка Хмельницкой области Украины, трудится в Русском странноприимном доме в Иордании, у священной для верующих реки, давшей название этому государству. "Я думала, что приеду сюда только на месяц. Но, оказавшись здесь, ощутила такую радость, что у меня аж слезы пошли! Представить не могла, что буду тут молиться Богу за себя и за весь мир", — признается она.

Ежедневно с раннего утра и до позднего вечера Нина выполняет различные послушания, которые отнимают много сил. Но ей все же удается по три раза в день с молитвой окунаться в библейской реке.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Послушница Нина из Русского странноприимного дома у места крещения Христа на реке Иордан © РИА Новости / Антон Скрипунов Послушница Нина из Русского странноприимного дома у места крещения Христа на реке Иордан

Паломнический комплекс Русской православной церкви, который в 2012 году открыли президент Путин и король Иордании Абдалла II, ежедневно посещают десятки паломников и туристов. Здесь останавливаются даже американцы и канадцы. А у храма Иоанна Предтечи можно встретить мусульман, в том числе из Ирака и Сирии — для них это тоже памятное место.

Но стоит заглянуть в путеводители, как начинается путаница. То же и в научных трудах. Причем, как утверждают ученые, проблема возникла еще в первые века христианства. Самые ранние грекоязычные списки Евангелия местом крещения Иисуса называют местечко "Вифара заиорданская", то есть находящаяся на восточном берегу (на территории современной Иордании). А христианский мыслитель III века Ориген, прекрасно знавший предание о Христе, напротив, говорит о западном береге (современный Израиль).

Поэтому сегодня паломники посещают два места: Каср Эль-Яхуд на западной стороне реки и Аль-Махтас на восточной.

Место пророков

Крещение Христа — один из первых эпизодов евангельской истории. Согласно Писанию, когда Иисус достиг тридцатилетия, в Иудейской пустыне проповедовал Иоанн Предтеча (Креститель). И весь "Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская" приходили к нему исповедовать свои грехи и креститься в водах Иордана. Пришел и Иисус.

"Я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его" — так, по словам евангелиста Иоанна, отреагировал Предтеча на приближение Христа.

О месте крещения Христа в Евангелии упоминается лишь раз: "Это происходило в Вифаваре при Иордане" (Ин. 1:28). Название местечка Вифавара (Бейт-Абара) переводится с арамейского — языка Христа и Иоанна Крестителя — как "переправа пророков".

По словам иорданского археолога Рустома Мджяна, Иоанн неспроста крестил Спасителя именно тут. "Как известно, неподалеку от Иордана находится холм, с которого, по преданию, Илия Пророк был вознесен на небо. И пещера, где жил Иоанн Предтеча. Местные жители даже думали, что это Илия вернулся к ним. К тому же Иоанн проповедовал точно там же, где Илия, — на восточном берегу Иордана. В его время эта местность считалась безопасной, ведь там не было римлян", — рассказывает исследователь.

Русский след

Библейское предание дало исследователям первую зацепку. А найти точное место вознесения пророка Илии — Джабаль Мар Ильяс — помог русский монах.

Первый русский паломник на Святой земле игумен Даниил составил в XII веке подробное описание мест, которые посетил. И вот что он сообщил про Джабаль Мар Ильяс: "К востоку от реки (Иордан. — Прим. ред.) на расстоянии двух полетов стрелы есть место, откуда Илья-пророк был восхищен на огненной колеснице на небо. Там же находится пещера Иоанна Крестителя. Здесь же протекает обильный водою поток, он красиво течет по камням в Иордан. Вода потока студеная и очень вкусна. Эту воду пил Иоанн Предтеча, когда жил в пещере".

© РИА Новости / Антон Скрипунов Развалины византийского храма в Джабаль Мар Ильясе на месте пещеры Иоанна Крестителя. Иордания © РИА Новости / Антон Скрипунов Развалины византийского храма в Джабаль Мар Ильясе на месте пещеры Иоанна Крестителя. Иордания

В 1996 году археологи приступили к поискам. Спустя некоторое время они нашли развалины византийского храма с крестообразной купелью, а рядом вымощенное камнем русло "ручья Иоанна Крестителя".

"Оказывается, здесь был монастырский комплекс. Его разрушило землетрясение. На полу храма мы нашли мозаику с надписью на греческом: "Построен этот монастырь монахом Риторием в 592 году после Рождества Христова", — говорит Рустом Мджян.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Археолог Рустом Мджян на месте храма в Джабаль Мар Ильясе © РИА Новости / Антон Скрипунов Археолог Рустом Мджян на месте храма в Джабаль Мар Ильясе

Ответ на полу

Однако расстояние от Джабаль Мар Ильяса до Иордана приличное — больше километра. Как же найти точное место крещения? Помогла, как это нередко бывает, случайность.

Примерно в 20 километрах к востоку от Иордана находится город Мадаба. В нем есть православная церковь святого Георгия, возведенная в 1894 году. Так вот, при ее строительстве наткнулись на огромное мозаичное панно VI века. На нем изображены различные города, включая Иерусалим, Вифлеем и Газу. Картина оказалась частью огромной "мадабской карты" Святой земли. До наших дней дошел лишь ее фрагмент размером пять на семь метров. На нем есть и место крещения Господня.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Карта Святой земли в церкви святого Георгия в городе Мадаба. Иордания © РИА Новости / Антон Скрипунов Карта Святой земли в церкви святого Георгия в городе Мадаба. Иордания

Ученые это поняли благодаря изображенным рядом с "переправой пророков" двум рыбам — символам христианства. "На карте река впадает в большое озеро, а рыбы плывут в обратную от него сторону. Значит, это Иордан, впадающий в Мертвое море, соленую воду которого не выносит ни одна живность", — объясняет археолог.

Но на карте не обозначено, на какой стороне реки находится то самое место. Это и вызывает споры среди ученых.

Судя по карте, Вифара располагается на западном берегу. Отсюда версия о том, что Христа крестили в местечке Каср Эль-Яхуд ("Крепость иудеев"). Сейчас там монастырь Иоанна Крестителя (Иерусалимской православной церкви).

"На праздник Крещения иерусалимский патриарх, прежде чем совершить обряд бросания креста в воду, заходит в этот маленький древний монастырь. Обитель находится где-то в полутора километрах от западного берега Иордана", — поясняет историк-востоковед Михаил Якушев.

Однако археологов смущают два обстоятельства. Во-первых, игумен Даниил в 1106 году писал, что на месте крещения находится часовня. А монастырь Иоанна Крестителя в Каср Эль-Яхуде тогда лежал в развалинах после землетрясения 1024 года.

© РИА Новости / Бова Городовикова Тысячи православных приняли участие в обряде водосвятия на реке Иордан © РИА Новости / Бова Городовикова Тысячи православных приняли участие в обряде водосвятия на реке Иордан

Во-вторых, за последние две тысячи лет Иордан неоднократно менял русло, в основном из-за землетрясений.

Причудливый храм

После Шестидневной войны 1967 года граница между Израилем и Иорданией стала проходить как раз по реке. Причем оба государства заминировали берега. Лишь с подписанием мирного договора в 1994 году и последующим за ним разминированием восточного берега (западный начали полномасштабно очищать от мин только в 2018-м) ученые смогли исследовать святое место.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей © РИА Новости / Антон Скрипунов Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей

Археологи обращают внимание на то, как паломники описывали церковь на месте крещения. Например, аббат Антонин из Падуи, посетивший Святую землю в 570 году, отмечает, что она стояла вплотную к реке на восточном берегу. А вместо алтаря — крестообразная купель.

Церковь эту, по словам историков, построили на восточном берегу в IV веке по приказу святой Елены, матери императора Константина Великого. Точное место ей подсказали жившие в пещерах неподалеку монахи. А те, в свою очередь, опирались на свидетельства местных жителей.

Благодаря свидетельствам паломников VI-XII веков, а также фотографиям руин, сделанным в 1930-е годы французскими монахами, ученые определили примерное расположение этой церкви и приступили к раскопкам.

"В 1996 году мы начали исследовать всю зону между Иорданом и местом Джабаль Мар Ильяс. На каждом участке делали пробные замеры — раскапывали небольшие ямки. Если попадались какие-либо артефакты, кресты например, то ямку расширяли", — вспоминает Рустом Мджян.

И вот одна из проб дала результат. Археологи обнаружили остатки древней византийской церкви с крестообразной купелью — точь-в-точь как в описаниях средневековых паломников. А рядом с ней нашли следы русла реки.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Развалины храма на месте крещения Христа в Аль-Махтас в Иордании © РИА Новости / Антон Скрипунов Развалины храма на месте крещения Христа в Аль-Махтас в Иордании

Окончательно храм раскопали только в 2002 году. Каждый расчищенный участок приходилось особым образом консервировать, чтобы он не обрушился.

А в 2016-м местечко Аль-Махтас, где обнаружили храм, ЮНЕСКО включило в список Всемирного наследия как место Крещения Христа. И, по данным Управления по туризму Иордании, с каждым годом верующие все чаще приезжают именно сюда. "Если за весь прошлый год место Крещения посетили четыре тысячи паломников из России, то только за первое полугодие нынешнего — уже 11 тысяч", — сообщил РИА Новости глава управления Абдул Разак Арабият.

Впрочем, Израиль активно выступал против открытия этого места для паломников. И по сей день обе страны продолжают спор за право именоваться ни много ни мало "родиной христианской религии".