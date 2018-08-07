В нижегородском монастыре отметили день памяти святого Макария

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Празднование Дня памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского прошло в Макарьевском монастыре Нижегородской области, в торжествах принял участие глава региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Традиционные торжества в честь основателя обители — преподобного Макария Желтоводского и Унженского — проходят в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском женском монастыре 6-7 августа.

"Жизнь преподобного Макария Желтоводского и Унженского является примером преданного служения вере и Отечеству. Он родился в Нижнем Новгороде, принял иноческий постриг и прошел путь духовного становления в Печерском Вознесенском монастыре. Его жизнь неразрывно связана с историей нижегородчины. Наша задача бережно хранить память об этом и сделать так, чтобы как можно больше людей могли увидеть и посетить величественный Макарьевский монастырь", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона посетил божественную литургию в соборе Святой Живоначальной Троицы и принял участие в праздничном крестном ходе вокруг монастыря. В ходе посещения Макарьевского монастыря Никитин отметил его значимость как духовного центра региона и назвал "одним из красивейших мест Нижегородской области, обладающим богатой историей".

"Макарьевский монастырь сегодня является одной из главных туристических достопримечательностей для сферы круизного туризма. Будем развивать это направление. Важно, чтобы все туристы вне зависимости от целей поездки чувствовали себя комфортно на нижегородской земле", — добавил Никитин.

Другие новости региона читайте здесь>>