РПЦ собирает пожертвования для малоимущих в Таджикистане

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению РПЦ открывает программу "Помощь соотечественникам в Таджикистане", она предусматривает помощь людям в трудной жизненной ситуации — матерям-одиночкам, малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, инвалидам, сообщили РИА Новости в пресс-службе отдела.

"Мы совсем недавно узнали, как плохо живется нашим соотечественникам, русским православным людям в Таджикистане. Недавно туда ездила наша сотрудница Полина Юферева. Она общалась с одинокими пожилыми людьми, пенсия которых не превышает 2 тысяч рублей, причем большую часть своей пенсии они отдают на оплату коммунальных услуг. Она видела, как живут матери-одиночки, которые не могут найти работу. Их дети почти не видят белковой пищи. Многим людям не хватает денег на полноценную еду", — написал председатель синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на своей странице в Facebook.

В рамках программы планируется оборудовать в Душанбинской епархии бесплатную столовую, организовать покупку и раздачу продуктовых наборов для малоимущих в труднодоступных населенных пунктах, создать центр гуманитарной помощи, а также помочь в обустройстве интерната для детей из неблагополучных семей.

С 2012 года Душанбинская епархия Московского патриархата организует бесплатные обеды для малоимущих – по выходным и праздничным дням. Благотворительный обед состоит лишь из "второго" блюда – на большее средств не хватает.

Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению РПЦ открыл на своем сайте сбор средств. "Пожертвования будут направлены в Душанбинскую епархию, которая займется их распределением", — пояснили в пресс-службе отдела.

Значительный процент русскоговорящих людей в Таджикистане, оказавшихся за чертой бедности, живет в тяжелых бытовых условиях. Согласно июльскому мониторингу Исследовательского института социальной политики НИУ ВШЭ России, в Таджикистане самый низкий реальный уровень зарплаты из всех стран на постсоветском пространстве.