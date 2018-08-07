Еврейская община защитит Грецию от пожаров

Люди наблюдают за лесным пожаром в городе Рафина, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года

Люди наблюдают за лесным пожаром в городе Рафина, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) проведет в Афинах конференцию с целью найти способы предотвращения охвативших Грецию лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.

В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли около 90 человек, травмы получили почти 190 человек. Родственники погибших подали в суд против властей Аттики. Правительство Греции, в свою очередь, сменило руководителей пожарной службы и полиции.

"Мы хотим принять участие в процессе формирования наиболее эффективной политики реагирования на такие ситуации в будущем и готовы внести свои рекомендации. Уроки, извлечённые из произошедшего в Греции, будут чрезвычайно ценны и востребованы по всему миру", — заявил президент ЕЕК Вячеслав Кантор.

Мероприятие, в котором примут участие международные эксперты, учёные, греческие чиновники, представители греческой полиции, армии, органов гражданской обороны и спецслужб, проводит Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК.

"Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с греческими властями и ведущими экспертами, мы сможем предложить и совместно выработать максимально действенные и эффективные меры реагирования, которые позволят в будущем спасти сотни человеческих жизней", — добавил Кантор