Еврейская община защитит Грецию от пожаров

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) проведет в Афинах конференцию с целью найти способы предотвращения охвативших Грецию лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.
"Мы хотим принять участие в процессе формирования наиболее эффективной политики реагирования на такие ситуации в будущем и готовы внести свои рекомендации. Уроки, извлечённые из произошедшего в Греции, будут чрезвычайно ценны и востребованы по всему миру", — заявил президент ЕЕК Вячеслав Кантор.
Мероприятие, в котором примут участие международные эксперты, учёные, греческие чиновники, представители греческой полиции, армии, органов гражданской обороны и спецслужб, проводит Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК.
"Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с греческими властями и ведущими экспертами, мы сможем предложить и совместно выработать максимально действенные и эффективные меры реагирования, которые позволят в будущем спасти сотни человеческих жизней", — добавил Кантор