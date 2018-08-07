В РПЦ возмутились спецпроектом Lenta.ru об истязаниях детей в приютах

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил возмущение информацией, представленной спецпроектом Lenta.ru "Рабы Божьи", об истязаниях детей в приютах Русской церкви.
"Вовремя остановиться в шаге от обобщений — не только признак хорошего образования, но и хорошего тона. Автор публикации на "Ленте" не сумел. Что ж, будем реагировать… Церковь можно критиковать, но врать-то зачем? Зачем обобщать, не имея никаких фактических оснований?" – написал Легойда в своем Telegram.
В октябре 2017 года Ростовский районный суд приговорил к срокам от 5 до 12 лет лишения свободы трех местных жительниц, Людмилу Любимову, Раису Гусманову и Гузель Семенову, за истязание приемных детей в селе Мосейцево. По данным СК, приемная мать шестерых несовершеннолетних дочерей и две ее подруги в течение пяти лет избивали детей деревянными прутьями, шнурами от бытовых приборов, палками, а также издевались над девочками другими способами. В итоге в ноябре 2014 года 13-летняя воспитанница скончалась от побоев.