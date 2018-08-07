В РПЦ возмутились спецпроектом Lenta.ru об истязаниях детей в приютах

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил возмущение информацией, представленной спецпроектом Lenta.ru "Рабы Божьи", об истязаниях детей в приютах Русской церкви.

Ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что в РПЦ занялись изучением спецпроекта Lenta.ru "Рабы Божьи", опубликованного 6 августа. Кипшидзе назвал публикацию "безвкусной" и "подготовленной на низком профессиональном уровне". По его словам, она спекулирует на общественном резонансе из-за трагических событий в приюте в селе Мосейцево, где в 2014 году погибла приемная дочь одной из основательниц приюта. Кипшидзе также отметил оформление материала, назвав его "карикатурно богоборческим" и напоминающим "худшие образцы безбожной советской агитации 20-30-х годов".

"Вовремя остановиться в шаге от обобщений — не только признак хорошего образования, но и хорошего тона. Автор публикации на "Ленте" не сумел. Что ж, будем реагировать… Церковь можно критиковать, но врать-то зачем? Зачем обобщать, не имея никаких фактических оснований?" – написал Легойда в своем Telegram.

В октябре 2017 года Ростовский районный суд приговорил к срокам от 5 до 12 лет лишения свободы трех местных жительниц, Людмилу Любимову, Раису Гусманову и Гузель Семенову, за истязание приемных детей в селе Мосейцево. По данным СК, приемная мать шестерых несовершеннолетних дочерей и две ее подруги в течение пяти лет избивали детей деревянными прутьями, шнурами от бытовых приборов, палками, а также издевались над девочками другими способами. В итоге в ноябре 2014 года 13-летняя воспитанница скончалась от побоев.