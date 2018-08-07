Кадыров назвал число участников хаджа из Чечни в этом году

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отправиться в хадж в 2018 году смогут 2,6 тысячи жителей республики.

"Первая группа паломников из Чечни отправилась в Саудовскую Аравию. На борту вылетевшего из столичного аэропорта "Грозный" в Медину самолета находилось 174 человека. Всего будет совершено 15 рейсов. В этом году один из обязательных столпов ислама — хадж — смогут выполнить 2600 жителей нашей республики", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров отметил, что каждую группу сопровождают представители Духовного управления мусульман Чечни и врач.

Один из главных обрядов для мусульман — паломничество к святым местам в Мекке и Медине — пройдет в этом году с 19 по 24 августа.