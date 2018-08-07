РПЦ запретила служить подозреваемому в издевательствах над животными монаху

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Иеродиакон Филарет (Павлов), насельник скита Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сторожевое Мценского района, временно запрещен в священнослужении из-за поступивших на него жалоб о жестоком обращении с животными, говорится в заявлении информационно-аналитического отдела Орловской митрополии.

"В последнее время в средствах массовой информации обсуждались события, произошедшие в мужском скиту во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сторожевое Мценского района. Согласно заявлениям местной жительницы, скитоначальник допускал неоднократные факты жестокого обращения с животными, совершал другие агрессивные действия. 25 июля 2018 года указом Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония иеродиакон Филарет (Павлов) запрещен в священнослужении и отстранен от должности скитоначальника", – говорится в сообщении.

Один из инцидентов был описан в "Орловских новостях" 26 июля: местная жительница Елена Харитонова заявила, что над ее собакой издевался монах из скита Рождества Богородицы в селе Сторожевое. Свидетелем жестокого обращения с животным, по словам женщины, стал ее сын Себастьян. Собаку, получившую множественные ножевые ранения, отвезли в ветклинику, но спасти ее не удалось, сообщает издание.

В митрополии проводится проверка инцидента, готовятся материалы для проведения заседания Церковного суда Орловской епархии по данному делу. "Заявления об инциденте направлены в органы полиции и прокуратуры, которые дадут правовую оценку действиям бывшего настоятеля скита", — говорится в епархиальном заявлении.