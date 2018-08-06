Организаторы рассказали о программе православного форума в Москве

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Посетители III Международного православного молодежного форума, который пройдет в павильоне №75 на ВДНХ в Москве 23 августа, смогут принять участие в более 200 бесплатных мастер-классах, а также задать вопрос патриарху, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по делам молодежи Русской православной церкви.

"Одна из главных программ форума – спортивная: 10 популярных направлений, выступления знаменитых спортсменов и бесплатные мастер-классы. На одной площадке пройдут фристайл-шоу на велосипедах, скейтбордах и самокатах, показательные бои и тренировки по кикбоксингу, панкратиону, самбо и смешанным единоборствам. Кроме того, все желающие смогут сдать нормы ГТО и позаниматься воркаутом под руководством действующего рекордсмена Книги рекордов Гиннеса по подтягиваниям Виктора Филиппова", — рассказала сотрудница информационной службы молодежного отдела Наталья Моженкова.

Молодежи предложат попробовать свои силы в разных профессиях и ремеслах, видах спорта и направлениях искусства. Посетителей форума ждет около 200 часов бесплатных мастер-классов по 40 направлениям (в том числе журналистике, вокалу, танцам, каллиграфии, сыроварению).

На форуме представят более 50 перспективных молодежных проектов в различных областях – от цифровых технологий и архитектуры до сельского хозяйства и спорта. Лучшие из них будут удостоены грантов патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина на дальнейшее развитие.

С 1 по 23 августа на сайте мероприятия можно заполнить специальную форму "Ваш вопрос патриарху" и проголосовать за самые интересные и актуальные вопросы. На часть из них предстоятель Русской церкви ответит на встрече с молодежью, которая состоится в рамках форума.