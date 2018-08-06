От войны к богу: история одной церкви в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 6 авг — РИА Новости. После войны августа 2008 года в Цхинвале было решено построить новый храм под эгидой РПЦ. Когда-то давно, по данным некоторых историков, столицу Южной Осетии называли "городом 39 церквей", однако до наших дней сохранились лишь семь церквей и одна синагога.
В свободное от молитв время священник сидит за столом в правом углу храма.
"Где крест, святой отец?", — спрашивает мужчина в возрасте.
"Будет. Хочу, чтобы он был из цельного камня", — отвечает настоятель.
Прихожанин разводит пчел и только что приехал из села под Цхинвалом — предлагает свой воск для церковных свечей. Но в храме пока нет нужного оборудования. Священник сам закупает свечи во Владикавказе и привозит сюда.
"Может, руками слепите", — шутит прихожанин.
Путь к богу
В свое время Сергей Кокоев был спортсменом и успел выиграть ряд соревнований по боксу. Выступал в США.
Позже по медицинским показаниям пришлось с выступлениями в боксе завязать. Тогда, признается отец Сергий, мыслей пойти в священнослужители еще не было.
"Не был готов. Хотя я помню, что еще в садике я сильно-сильно молился за папу. Не помню почему, но молился изо всех сил. А мама тогда как раз свечки лепила руками по праздникам", — улыбается отец Сергий.
О Кокойты
Во время конфликта 2008 года Сергей Кокоев сначала состоял в охране президента Эуарда Кокойты, а затем попросился на передовую.
"Помню, что Джабеевич (Эдуард Кокойты — ред.) покидал город, потом опять возвращался. По военным законам это, конечно, было неправильно. Подвергал он себя неоправданному риску. Скажет чего-нибудь и через несколько минут уже это место обстреливали", — рассказывает отец Сергий.
В августе 2008 он был серьезно ранен. Пулю из груди вынимать не стали, осколки кости и сегодня остаются в печени.
Божий промысел
"Бывает, человек крыс боится, курей боится! А в бою ведет себя отчаянно. Бывает, человек холода боится. А когда надо защищать родную землю, стоит всю ночь в горах и не мерзнет", — вспоминает он.
— Это ли не проявление божьего промысла?
— А бывает, стоит такой богатырь-спортсмен, уверенный в себе, а начался бой и он сдулся.
Отец Сергий не любит вспоминать войну. Говорит, что пришел бы к Богу, даже если бы конфликта 2008 года не было.
О прихожанах
Сегодня, по его словам, приход храма Пресвятой Троицы составляет от силы 40 человек. Кто-то сначала говорил, что его строят именно для военнослужащих российской 4-й военной базы в Цхинвале. Но, как признается священник, ни одного военнослужащего он в храме не видел. Сюда приходят помолиться всего две русские семьи.
Делом, а не словом
Внутри храма большую работу еще только предстоит сделать. Он почти не расписан. "Все иконы, которые тут есть, привезли либо мои друзья, либо неравнодушные люди", — говорит священник и признается, что иногда с удивлением думает, а не забыли ли про этот храм в России.
Очень важно, чтобы храм как можно скорее заработал полноценно, полагает отец Сергий.
"Нам нужно много, чего сделать еще. Нужны патриотические лагеря для молодых людей и для девушек, чтобы укреплять и тело, и дух. Дела нужны, дела", — улыбается настоятель. "Можешь себя ангелом называть, а на самом деле будешь не лучше ржавого чайника".