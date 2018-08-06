От войны к богу: история одной церкви в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 6 авг — РИА Новости. После войны августа 2008 года в Цхинвале было решено построить новый храм под эгидой РПЦ. Когда-то давно, по данным некоторых историков, столицу Южной Осетии называли "городом 39 церквей", однако до наших дней сохранились лишь семь церквей и одна синагога.

Сегодня храм Пресвятой Троицы, который планировалось достроить к 2018 году, не завершен — не установлен крест, нет колокола, не закончена роспись здания изнутри. Но настоятель храма отец Сергий (в миру Сергей Кокоев) уже проводит богослужения.

В свободное от молитв время священник сидит за столом в правом углу храма.

"Где крест, святой отец?", — спрашивает мужчина в возрасте.

"Будет. Хочу, чтобы он был из цельного камня", — отвечает настоятель.

Прихожанин разводит пчел и только что приехал из села под Цхинвалом — предлагает свой воск для церковных свечей. Но в храме пока нет нужного оборудования. Священник сам закупает свечи во Владикавказе и привозит сюда.

"Может, руками слепите", — шутит прихожанин.

Путь к богу

В свое время Сергей Кокоев был спортсменом и успел выиграть ряд соревнований по боксу. Выступал в США.

"Получалось у меня это дело", — говорит он.

Позже по медицинским показаниям пришлось с выступлениями в боксе завязать. Тогда, признается отец Сергий, мыслей пойти в священнослужители еще не было.

"Не был готов. Хотя я помню, что еще в садике я сильно-сильно молился за папу. Не помню почему, но молился изо всех сил. А мама тогда как раз свечки лепила руками по праздникам", — улыбается отец Сергий.

О Кокойты

Во время конфликта 2008 года Сергей Кокоев сначала состоял в охране президента Эуарда Кокойты, а затем попросился на передовую.

"Помню, что Джабеевич (Эдуард Кокойты — ред.) покидал город, потом опять возвращался. По военным законам это, конечно, было неправильно. Подвергал он себя неоправданному риску. Скажет чего-нибудь и через несколько минут уже это место обстреливали", — рассказывает отец Сергий.

В августе 2008 он был серьезно ранен. Пулю из груди вынимать не стали, осколки кости и сегодня остаются в печени.

Божий промысел

На войне много думаешь, говорит священник.

"Бывает, человек крыс боится, курей боится! А в бою ведет себя отчаянно. Бывает, человек холода боится. А когда надо защищать родную землю, стоит всю ночь в горах и не мерзнет", — вспоминает он.

— Это ли не проявление божьего промысла?

— А бывает, стоит такой богатырь-спортсмен, уверенный в себе, а начался бой и он сдулся.

Отец Сергий не любит вспоминать войну. Говорит, что пришел бы к Богу, даже если бы конфликта 2008 года не было.

О прихожанах

Сегодня, по его словам, приход храма Пресвятой Троицы составляет от силы 40 человек. Кто-то сначала говорил, что его строят именно для военнослужащих российской 4-й военной базы в Цхинвале. Но, как признается священник, ни одного военнослужащего он в храме не видел. Сюда приходят помолиться всего две русские семьи.

Делом, а не словом

На территории 4-й базы тоже есть часовенка, рассказывает отец Сергий, и однажды он там провел службу. На нее пришла только старушка, говорит он.

Внутри храма большую работу еще только предстоит сделать. Он почти не расписан. "Все иконы, которые тут есть, привезли либо мои друзья, либо неравнодушные люди", — говорит священник и признается, что иногда с удивлением думает, а не забыли ли про этот храм в России.

Очень важно, чтобы храм как можно скорее заработал полноценно, полагает отец Сергий.

"Нам нужно много, чего сделать еще. Нужны патриотические лагеря для молодых людей и для девушек, чтобы укреплять и тело, и дух. Дела нужны, дела", — улыбается настоятель. "Можешь себя ангелом называть, а на самом деле будешь не лучше ржавого чайника".