Патриархи Московский и Константинопольский встретятся в Стамбуле 31 августа

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Константинопольским патриархом Варфоломеем состоится в Стамбуле 31 августа, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"Предыдущая встреча святейшего патриарха Кирилла со святейшим патриархом Варфоломеем состоялась на собрании предстоятелей автокефальных православных Церквей, проходившем 22-27 января 2016 года в Шамбези (Швейцария)", – отмечается в сообщении ОВЦС.

Ранее два патриарха встречались 6-9 марта 2014 года в ходе собрания предстоятелей автокефальных православных церквей в Стамбуле (Турция), 7 октября 2013 года в Подгорице (Черногория), а также во время посещения патриархом Константинопольским Варфоломеем Московского патриархата 22-31 мая 2010 года и в рамках официального визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределы Константинопольской православной церкви 4-6 июля 2009 года.

Месяц назад в Москву для проведения переговоров приезжала делегация Константинопольского патриарха. В ходе беседы с патриархом Московским Кириллом обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства.