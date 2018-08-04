Сенцова в колонии посетил иерей храма Георгия Победоносца в Лабытнанги

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинца Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, в исправительной колонии в ЯНАО посетил иерей храма Святого Георгия Победоносца в Лабытнанги Богдан Василюк, сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказания.

"Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Олег Сенцов. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что иерей, окормляющий учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа, предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться, но тот отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается.

Украинский гражданин Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.