Алексей Уминский: каждый верующий христианин является священником

Монах зажигает лампады у раки с мощами святых Сергия и Германа в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа

Монах зажигает лампады у раки с мощами святых Сергия и Германа в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа

Правомерно ли в церковной традиции служение священника называть "профессией"? Пришлось однажды слышать по ТВ одного высокопоставленного иерарха, который рассуждал о священничестве в категориях "профессия" и "зарплата"… А как же сакральный смысл всего этого? Или о деятельности священника можно по-разному говорить, имея в виду различную аудиторию? (Анна, учительница русского языка, г. Раменское Московской области)

Отвечает настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский:

В церковной традиции не принято говорить о священстве как о профессии. Обычно употребляется слово "служение", это вполне соответствует смыслу.

К сожалению, мало кто из христиан помнит и знает, что священником является каждый верующий христианин. Об этом пишет апостол Пётр в своём соборном послании. Он обращается к христианам со словами: "Вы — род избранный, царственное священство" (1 Петр, 2, 9).

К сожалению, исторически храмовое священство очень отдалилось от мирян и фактически превратилось в отдельную профессию со своим спецобразованием, зарплатой, спецодеждой и так далее, что является признаками профессии. От этого и возникает подобное недоумение. Но по сути своей священство — это служение, очень непростое, тяжелое, спасительное и благодатное.