Алексей Уминский: каждый верующий христианин является священником

Правомерно ли в церковной традиции служение священника называть "профессией"? Пришлось однажды слышать по ТВ одного высокопоставленного иерарха, который рассуждал о священничестве в категориях "профессия" и "зарплата"… А как же сакральный смысл всего этого? Или о деятельности священника можно по-разному говорить, имея в виду различную аудиторию? (Анна, учительница русского языка, г. Раменское Московской области)
Отвечает настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский:
В церковной традиции не принято говорить о священстве как о профессии. Обычно употребляется слово "служение", это вполне соответствует смыслу.
К сожалению, исторически храмовое священство очень отдалилось от мирян и фактически превратилось в отдельную профессию со своим спецобразованием, зарплатой, спецодеждой и так далее, что является признаками профессии. От этого и возникает подобное недоумение. Но по сути своей священство — это служение, очень непростое, тяжелое, спасительное и благодатное.