Как и когда проводить обряды, жрецы решают коллективно. Допустить ли в священное место иноверцев — тоже.

Корреспондентам РИА Новости повезло: нам в виде исключения позволили даже поснимать тайные обряды.

Главный обряд на Сярем — жертвоприношение. По правилам, в жертву приносят скот и птицу. На этот раз одна из местных жительниц подарила для этой цели своего гуся и барашка, поэтому о ней жрецы будут возносить специальную молитву.

Михаил Казанцев, самый старший из картов, молится у дерева, посвященного богу Тунямбалу Серлагышу, покровителю путешествующих. А помощник жреца, уссо, тщательно омывает водой все расставленные в роще скамьи и столы.