Лучшим исполнителем фестиваля "Просветитель" стал архимандрит Никодимос

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Лучшим исполнителем церковных песнопений, по итогам зрительского голосования, на IV Международном фестивале православного пения "Просветитель" стал архимандрит Никодимос (Каварнос) из Греции, который исполнял древние византийские песнопения.

Впервые на фестивале "Просветитель", который ежегодно проходит на острове Валаам, с помощью тайного голосования зрители смогли выбрать лучшего исполнителя. В итоге диплом победителя и памятная статуэтка равноапостольного князя Владимира были вручены специальному гостю фестиваля — архимандриту Никодимосу из Греции.

"Для всех, кто занимается церковными песнопениями, стать участником великолепного фестиваля "Просветитель" очень почетно. Я счастлив, что сегодня нахожусь на Валааме, в этом монастыре. Для меня лично это осуществление большой мечты – приехать в Россию, в эту великую, святую Россию", — отметил победитель.

© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель" Архимандрит Никодимос (Каварнос) из Греции © Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель" Архимандрит Никодимос (Каварнос) из Греции

Второе место зрители отдали Хору Валаамского монастыря. Диплом и памятную статуэтку также получил хор Salutaris из Белоруссии, который занял третье место. Все коллективы, принявшие участие в фестивале, получили памятные подарки и дипломы участников.

Певческое поле Валаамского монастыря принимало гостей и участников IV международного фестиваля "Просветитель" 28-29 июля.

Первый фестивальный день был открыт стихирой из службы святым Царственным страстотерпцам "Не прикасайтеся к помазанным моим" в исполнении Хора Валаамского монастыря, задавшем общий тон главной теме фестиваля нынешнего года – подвигу Новомученников и исповедников Русской церкви.

Более 200 человек – представители хоровых коллективов из Молдавии, Белоруссии, Финляндии, Греции, Черногории и России — два дня не соревновались, а "говорили" друг с другом на общем языке – языке музыки и любви к Богу.

Фестиваль "Просветитель" проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и служит сохранению исторического и культурного наследия России, возрождению традиций православного пения.