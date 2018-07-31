Депутат Рады предупредил о последствиях предоставления автокефалии УПЦ

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает, что предоставление церкви на Украине автокефалии привет к гражданской войне на религиозной почве и распаду страны на части.

"Если каким-то образом будет легитимизован раскол, велика вероятность начала гражданской войны на религиозной почве. Во-вторых, на протяжении столетия единой церкви в Украине не будет. Это будет разделение на долгое-долгое время. И третье, страна имеет все шансы развалиться на части. Вот последствия этого дурного необдуманного шага, который предприняло руководство страны. Я считаю его антиукраинским. При всей внешней патриотичности этой инициативы", — заявил Новинский в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном во вторник.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Порошенко в субботу заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.