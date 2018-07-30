Король Саудовской Аравии пригласил на хадж семьи погибших в Йемене военных

ДУБАЙ, 30 июл — РИА Новости. Король Саудовской Аравии в понедельник выпустил указ о приглашении на ежегодный хадж — паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине — 1,5 тысячи членов семей погибших йеменцев и суданцев, которые воевали на стороне президента Абду Раббу Мансура Хади в Йемене, сообщило Саудовское агентство новостей.

По информации агентства, они станут участниками специальной программы "Гости хранителя двух святынь для участия в хадже 1439 года по хиджре (мусульманскому календарю)".

Как заявил министр по делам ислама Абдель Латыф Абдель Азиз Аль Шейх, "выпуск этого указа подтверждает щедрость хранителя двух святынь короля Саудовской Аравии по отношению к мусульманам, особенно к родным погибших, из уважения к их геройским жертвам, принесенным в защиту религии, территории Йемена, чести и гордости его народа".

Саудовская Аравия в 2015 году возглавила коалицию, которая начала вести военные действия в Йемене на стороне президента Хади против захвативших власть в стране мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). К этой коалиции, которую поддержала часть йеменской армии на стороне Хади, присоединились ряд арабских стран, самые большие контингенты направили в Йемен ОАЭ и Судан.

Паломники проведут обряды хаджа в этом году с 19 по 24 августа.