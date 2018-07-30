Король Саудовской Аравии пригласил на хадж семьи погибших в Йемене военных

ДУБАЙ, 30 июл — РИА Новости. Король Саудовской Аравии в понедельник выпустил указ о приглашении на ежегодный хадж — паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине — 1,5 тысячи членов семей погибших йеменцев и суданцев, которые воевали на стороне президента Абду Раббу Мансура Хади в Йемене, сообщило Саудовское агентство новостей.
По информации агентства, они станут участниками специальной программы "Гости хранителя двух святынь для участия в хадже 1439 года по хиджре (мусульманскому календарю)".
Саудовская Аравия в 2015 году возглавила коалицию, которая начала вести военные действия в Йемене на стороне президента Хади против захвативших власть в стране мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). К этой коалиции, которую поддержала часть йеменской армии на стороне Хади, присоединились ряд арабских стран, самые большие контингенты направили в Йемен ОАЭ и Судан.
Паломники проведут обряды хаджа в этом году с 19 по 24 августа.