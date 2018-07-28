Муфтий Татарстана призвал молодежь уважать и ценить родителей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На международном форуме в городе Болгар (Республика Татарстан) глава Духовного управления мусульман Республики Камиль Самигуллин выступил с программной речью, в которой подчеркнул необходимость популяризации института семьи и уважения к родителям.
По словам религиозного деятеля, сегодня, в ответ на вызовы современности, необходимо знать и приумножать семейные ценности.
"При выборе спутника жизни надо искать друг в друге объединяющие факторы, не стесняясь, попросить поделится опытом у родителей, уважать их мнение. Надо твердо помнить, что, например, в никахе (мусульманском венчании — прим.ред.), прочитанном без разрешения родителей, нет благословения", — сообщил РИА Новости в субботу Самигуллин.
"Мнение родителей было и остаётся важным фактором для молодежи. Поэтому я призвал ребят уважать и ценить родителей. Очевидно, тогда и ваши дети будут вас ценить. Не надо забывать, что дети зачастую копируют родителей", — подчеркнул глава Духовного управления мусульман Татарстана.
Камиль Самигуллин также призвал молодое поколение сохранять родной язык, приведя в пример слова татарского богослова Шагабутдина Марджани: "Родной язык, национальная одежда и традиции сохраняют религию”.
Международный молодежный форум открылся 23 июля. В нем приняли участие более 200 участников из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. По мнению организаторов, форум призван объединить мусульманскую молодежь для обмена опытом, укрепления дружеских связей, а также воспитать в молодых людях социальную и религиозную активность. В субботу форум завершает свою работу.
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