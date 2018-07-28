Бывший архиепископ Вашингтона, обвиненный в педофилии, пойдет под суд

РИМ, 28 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск принял отставку американского кардинала Теодора Маккарика, который обвиняется в педофилии, бывший архиепископ Вашингтона предстанет перед судом, сообщила служба печати Святого престола.

"Папа Франциск принял его отставку с поста кардинала и отстранил его от служения с обязательством находиться в жилище, которое еще будет указано, для жизни в молитве и покаянии до тех пор, пока обвинения в его адрес не будут рассмотрены в ходе справедливого процесса", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что случай сексуального насилия над несовершеннолетним имел место почти 45 лет назад, когда Маккарик служил в нью-йоркском приходе. Узнав об этом, церковные иерархи мегаполиса сообщили о предполагаемом инциденте в правоохранительные органы.

В заявлении архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана говорится, что специальная комиссия рассмотрела итоги расследования и признала выдвинутые против 87-летнего Маккарика обвинения заслуживающими доверия.

Отмечается, что решение об отстранении бывшего епископа от публичного исполнения священнических обязанностей принял госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Сам Маккарик, который был архиепископом Вашингтона с 2001 по 2006 год, настаивает на своей невиновности.

Случаи педофилии в рядах священников являются одной из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьезных оснований для немедленного отстранения епископа является халатность, проявленная им, в том числе при реагировании на жалобы о "сексуальном насилии в отношении детей", а также в отношении "уязвимых групп" совершеннолетних со стороны священнослужителей его епархии.