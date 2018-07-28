Бывший архиепископ Вашингтона, обвиненный в педофилии, пойдет под суд

РИМ, 28 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск принял отставку американского кардинала Теодора Маккарика, который обвиняется в педофилии, бывший архиепископ Вашингтона предстанет перед судом, сообщила служба печати Святого престола.
Ранее сообщалось, что случай сексуального насилия над несовершеннолетним имел место почти 45 лет назад, когда Маккарик служил в нью-йоркском приходе. Узнав об этом, церковные иерархи мегаполиса сообщили о предполагаемом инциденте в правоохранительные органы.
В заявлении архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана говорится, что специальная комиссия рассмотрела итоги расследования и признала выдвинутые против 87-летнего Маккарика обвинения заслуживающими доверия.
Отмечается, что решение об отстранении бывшего епископа от публичного исполнения священнических обязанностей принял госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Сам Маккарик, который был архиепископом Вашингтона с 2001 по 2006 год, настаивает на своей невиновности.