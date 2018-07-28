Не просто праздник: на Урале отметили 1030-летие Крещения Руси

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Массовые мероприятия, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси, прошли в Екатеринбурге. В храмах уральской столицы по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоялись торжественные богослужения и крестные ходы, а на реке Чусовой в городе Полевском около 200 человек приняли крещение.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

Празднование на Урале началось ранним утром в храме во имя святого равноапостольного князя Владимира в поселке Станционный под Екатеринбургом. Все желающие, которые заранее совершили огласительные беседы, прошли таинство крещения, окунувшись в реку Чусовая.

"Для празднования и участия в таинстве в Станционный-Полевской прибыло несколько сотен человек из Екатеринбурга, Полевского, Березовского, Сысерти и других. Всего святое крещение приняли более 170 человек, многие из которых – дети и подростки", – сообщила Екатеринбургская епархия.

В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, возглавил ее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Глава Екатеринбургской митрополии зачитал послание святейшего Патриарха в связи с 1030-летием Крещения Руси и по завершении богослужения поздравил всех собравшихся с праздником.

День единения

Масштабный праздник прошел и на территории храма святого равноапостольного князя Владимира. Украшенный воздушными шарами вход в храм не пустел ни минуты: с самого утра к нему целыми семьями с маленькими детьми стягивались прихожане, не смущала местных жителей и 30-градусная жара.

По словам уроженки Екатеринбурга Георгины Федоровой, которая на протяжении 15 лет участвует во всех мероприятиях храма, праздник Крещения Руси имеет особое значение для объединения людей. "Это наша история. Это не просто праздник, это – момент единения. Единения всей культуры, славян и христиан. Сегодня мы братья и сестры, все вместе", – сказала она РИА Новости.

После литургии и молебна, которые длились около двух часов, более сотни верующих присоединились к крестному ходу вокруг храма. Воздав хвалу и почтив память равноапостольного князя Владимира, прихожане расходиться не спешили. Еще несколько часов к храму подходили люди, на территории то и дело слышались слова поздравлений с праздником.

"Мы с семьей не успели прийти к самому богослужению, но посчитали нужным все равно добраться, чтобы поздравить всех с этим светлым днем. В наше время очень важно не забывать о добром и вечном, а Крещение Руси – и есть тот вечный исток, который объединил людей, сделал их одной большой семьей", – отметила прихожанка Елена Касьянова.

Поддерживали праздничное настроение и сразу несколько церковных хоров, и работник храма, который угощал всех желающих горячим чаем из самовара под палящим солнцем. "Так очищение быстрее придет", – шутил он и дарил улыбки всем прихожанам, не забывая поздравить каждого, кто к нему подходил.

В субботу по всей России, Украине, Белоруссии, а также в других странах проходят церковные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце X века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.

Торжества начались в Киеве днём ранее. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.