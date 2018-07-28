МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Православные ценности сформировали национальные черты русского народа, а мировоззренческий выбор князя Владимира навсегда изменил облик всей христианской цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор совместно с представителями десяти православных церквей совершили в субботу праздничный молебен по случаю 1030-летия Крещения Руси у памятника князю Владимиру в Москве. В богослужении участвовал президент РФ Владимир Путин.

"Православные духовно-нравственные ценности в значительной степени сформировали национальные черты характера и многие душевные качества нашего человека: мужество и самопожертвование, честность и совестность, сострадание и обостренное чувство справедливости — вот наши национальные ценности и национальные идеалы", — сказал патриарх после молебна.

Христианская традиция, подчеркнул патриарх, стала основой для создания светской культуры, включая литературу, живопись, музыку, архитектуру. И в этом, по его мнению, заключается "поистине всемирное значение равноапостольного подвига князя Владимира".

"Мы подарили человечеству не только такие шедевры церковного искусства как творения Рублева и Дионисия, замечательные архитектурные ансамбли храмов и монастырей, но и гениальные произведения Достоевского и Гоголя, Чайковского и Рахманинова, Репина и Васнецова, Бердяева и Лосского", — отметил предстоятель РПЦ.

Мировоззренческий выбор князя Владимира, по его словам, навсегда изменил облик не только славянской, но и всей христианской цивилизации. Вместе с тем, пояснил глава РПЦ, историки ищут политические подтексты в решениях князя, "которые он, будучи дальновидным государственным мужем, вероятно также не мог не учитывать".

"Но главное все же не это, главное – осознанный выбор Христа. Сердце откликнулось на благую весть", — сказал патриарх.

Как заявил он, христианскую цивилизацию невозможно сегодня представить без русского православия, границы которого простираются "от края до края Земли".

"Сегодня День крещения Руси отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах. Миллионы людей возносят молитвы равноапостольному князю о благополучии людей в странах исторической Руси. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие между нашими народами. Эти связи не зависят от национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ", — добавил патриарх Кирилл.