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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл: православные ценности сформировали черты русского народа

Сюжет:
Празднование 1030-летия Крещения Руси (44)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Православные ценности сформировали национальные черты русского народа, а мировоззренческий выбор князя Владимира навсегда изменил облик всей христианской цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Патриарх Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор совместно с представителями десяти православных церквей совершили в субботу праздничный молебен по случаю 1030-летия Крещения Руси у памятника князю Владимиру в Москве. В богослужении участвовал президент РФ Владимир Путин.

"Православные духовно-нравственные ценности в значительной степени сформировали национальные черты характера и многие душевные качества нашего человека: мужество и самопожертвование, честность и совестность, сострадание и обостренное чувство справедливости — вот наши национальные ценности и национальные идеалы", — сказал патриарх после молебна.

Христианская традиция, подчеркнул патриарх, стала основой для создания светской культуры, включая литературу, живопись, музыку, архитектуру. И в этом, по его мнению, заключается "поистине всемирное значение равноапостольного подвига князя Владимира".

"Мы подарили человечеству не только такие шедевры церковного искусства как творения Рублева и Дионисия, замечательные архитектурные ансамбли храмов и монастырей, но и гениальные произведения Достоевского и Гоголя, Чайковского и Рахманинова, Репина и Васнецова, Бердяева и Лосского", — отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мировоззренческий выбор князя Владимира, по его словам, навсегда изменил облик не только славянской, но и всей христианской цивилизации. Вместе с тем, пояснил глава РПЦ, историки ищут политические подтексты в решениях князя, "которые он, будучи дальновидным государственным мужем, вероятно также не мог не учитывать".

"Но главное все же не это, главное – осознанный выбор Христа. Сердце откликнулось на благую весть", — сказал патриарх.

Как заявил он, христианскую цивилизацию невозможно сегодня представить без русского православия, границы которого простираются "от края до края Земли".

"Сегодня День крещения Руси отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах. Миллионы людей возносят молитвы равноапостольному князю о благополучии людей в странах исторической Руси. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие между нашими народами. Эти связи не зависят от национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ", — добавил патриарх Кирилл.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ярополк
Именно православные ценности - главная цель неоконов, бандеровцев и либералов.
Спецслужбы Запада используют любой повод испачкать грязной ложью любое событие, связанное с РПЦ и Патриархом. Особенно усердствуют бандеровцы - этим неймётся закрепить непризнанный статус раскольников.
14:48
28.07.2018
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