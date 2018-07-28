В Петербурге отметили День Крещения Руси

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости, Виктория Уздина. Центральным мероприятием празднования 1030-летия Крещения Руси в Санкт-Петербурге стала Божественная литургия в Князь-Владимирском соборе, собравшая около 2 тысяч горожан, которые, по их признанию, пришли в храм в знак благодарности за введение христианства и ощутили общий праздничный дух, передает корреспондент РИА Новости.

Горожане стали стекаться к Князь-Владимирскому собору задолго до начала богослужения, а возглавивший его митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий прибыл примерно за полчаса до литургии. Среди посетителей храма преобладали женщины, но встречались и молодые семьи, многие из которых пришли с детьми.

"Сегодня крещение моего ребенка, и получилось так, что оно совпало с Божественной литургией. Я считаю это хорошим предзнаменованием", — рассказала РИА Новости одна из жительниц Петербурга.

Еще одна молодая женщина, которая, по ее словам, проходит в Князь-Владимирском соборе катехизацию, назвала день Крещения Руси "истинным торжеством". "Это общий праздничный дух", — охарактеризовала она атмосферу во время богослужения.

Если к началу Божественной литургии в храме собралось около 500 человек, то к окончанию богослужения, которое длилось около двух часов и завершилось крестным ходом вокруг Князь-Владимирского собора, здесь насчитывалось порядка 2 тысяч прихожан. Обстановка была торжественной и благожелательной, а случайные посетители, которые оказались на торжестве из любопытства, не вызывали недовольства прихожан, старавшихся пропустить вперед детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Лично для меня это проявление благодарности за то, что появилось христианство, которое сформировало нашу страну, ее общество, культуру и быт, и определило главные духовные ориентиры", — сказала РИА Новости молодая девушка, выходившая из храма вместе со своим спутником.

По ее словам, среди прихожан пока "не очень много молодежи", однако в последнее время заметен интерес к православию в молодежной среде. "Как вы знаете, к богу обычно обращаются в сложных жизненных ситуациях, а у молодежи в целом не так много серьезных проблем, так что многие, мне кажется, начинают просто из любопытства, и зачастую это перерастает в более серьезный и вдумчивый интерес", — считает собеседница агентства.

Горожане, посетившие Божественную литургию в день Крещения Руси, признавались, что выходят из собора умиротворенными, и это состояние отчасти разделили случайные прохожие. "Я не планировала идти на какие-либо церковные торжества, но основание русской церкви — это, безусловно, значимое событие", — отметила одна из жительниц Петербурга.

В продолжение торжеств в субботу днем у Казанского кафедрального собора пройдет праздничный концерт "Ко дню Крещения Руси" с участием известных хоровых коллективов и исполнителей авторской песни.

Кроме того, празднование сопровождается многочисленными просветительскими выставками, конференциями, концертами, школьными конкурсами, экскурсионными программами и другими мероприятиями. Так, в четверг в соборе Феодоровской иконы Божией Матери состоялась презентация книги протоиерея Константина Костромина "Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства".

В выставочном комплексе "Россия — моя история" сейчас экспонируются иконы святого Владимира, предоставленные Александро-Невской лаврой и храмами города. В Президентской библиотеке имени Ельцина в рамках совместного проекта с Санкт-Петербургской епархией с 27 июля представлены экспонаты древлехранилища Александро-Невской лавры и Церковно-археологического музея Санкт-Петербургской духовной академии.

В субботу по всей России, Украине, Белоруссии, а также в других странах проходят церковные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце X века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.

Торжества начались в Киеве днём ранее. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.