Современное общество заботится об упрочении нравственных опор, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II у памятника святого князя Владимира. 28 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II у памятника святого князя Владимира. 28 июля 2018

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Современное общество заботится об упрочении нравственных опор, огромная роль в этом принадлежит неравнодушным гражданам России и благотворительным и просветительским организациям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Народы, принявшие христианские истины как свои и как родные, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, в науках и в хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, который не раз, не один раз спасал, укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу родину", — сказал Путин на торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Он отметил, что это духовное наследие неподвластно времени.

"Наш священный долг — сохранять и приумножать его для будущих поколений. Очень важно, что современное общество заботится об упрочении нравственных опор. Огромная роль здесь принадлежит благотворительным, просветительским организациям, ответственным и неравнодушным гражданам нашей страны", — добавил президент.

Путин приехал на торжества в честь 1030-летия Крещения Руси pic.twitter.com/apF7JbMuQ2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июля 2018 г.

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