РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Порошенко заявил, что Вселенский патриарх намерен дать УПЦ автокефалию

(обновлено: 09:42 28.07.2018)
4431611
© REUTERS / Valentyn OgirenkoКрестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киеве. 27 июля 2018Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киеве. 27 июля 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Конечная цель Вселенского патриархата – даровать автокефалию Украинской православной церкви. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Петра Порошенко.

Президент Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Патриарх Варфоломей передал послание Порошенко

Накануне в Киев для участия в праздновании 1030-летия Крещения Руси прибыла делегация Вселенского патриархата.

Она огласила послание  Вселенского патриарха Варфоломея, в котором в частности говорилось о том, что Константинопольская церковь "взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью подарить украинской церкви автокефалию".

Автокефалия как вопрос независимости

В настоящее время каноническая Украинская православная церковь входит в состав Русской православной церкви, однако имеет статус самоуправляемой и обладает правами широкой автономии. Получить автокефалию означает выйти из-под подчинения Московского патриархата.

Как пояснил президент Петр Порошенко, автокефалия для украинской церкви — это вопрос независимости и национальной безопасности.

"Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Вера защищает нашу душу", — написал он в Twitter

Реакция РПЦ и УПЦ

Как пояснил заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, в послании не содержится ничего необычного или экстраординарного.

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В УПЦ прокомментировали послание патриарха Варфоломея для Порошенко

"Прослушав текст послания по этой ссылке, могу сказать, что ничего необычного, экстраординарного, или такого, чего раньше мы не слышали, сказано Патриархом Варфоломеем там не было.., если посмотреть официальную часть встречи, слова и реакцию президента, то создается впечатление, что договорились договариваться, чтобы сохранить лицо. Так пока что это все выглядит. Все спокойно ", — написал Данилевич в Facebook.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, отметил, что попытки "оторвать" Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе во всем православном мире.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл рассказал, что мешает единству православия
"Ныне силы, чуждые православию, предпринимают целенаправленные усилия к разрушению единства Русской православной церкви", — заявил патриарх.

По его словам, РПЦ никогда не откажется от "своей днепровской крещальной купели, от традиции, идущей от святого равноапостольного князя Владимира"

"Для нашей церкви Киев — это такая же святыня, какими для всех православных христиан являются Царьград или Иерусалим, или Косово и Метохия для Сербской православной церкви", — добавил глава РПЦ.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
stanser642
Любая статья которая начинается со слов "Порошенко сказал" кроме смеха ничего не вызывает. Ну у нежных иногда рвоту.
10:09
28.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Иван Рыжиков
Религия - опиум для народа.
10:02
28.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Андрей Андреев
Тогда какого дьявола приехала делегация к антихристам и безбожникам?
10:01
28.07.2018
ОтветитьНе отвечать
stanser642
"Порошенко заявил". Дальше понятно, дайте денег и отстаньте.
09:57
28.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена