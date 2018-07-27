Около пяти тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в Луганске

ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Около 5 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в Крестном ходе по случаю 1030-летия Крещения Руси, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах ЛНР.

Представители духовенства Свято-Владимирского кафедрального собора во главе шествия несли ковчег с частицей мощей равноапостольного князя Владимира. По окончании Крестного хода в соборе отслужили благодарственный молебен.

"Сегодня в Крестном ходе (в Луганске — ред.) приняли участие около 5 тысяч человек", — сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов ЛНР.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что на территории Свято-Владимирского кафедрального собора принять участие в Крестном ходе собрались люди различных профессий и возрастов. "Мне кажется это не только для республики важное мероприятие, но и для всего православного мира, и очень важно для людей, которые вообще поддерживают мир", — заявил журналистам Мирошниченко.

"Сегодня пятница, конец рабочей недели, но люди все-равно откликнулись, пришли на Крестный ход показать, что здесь по пророчествам старца Филиппа (Филипп Луганский, — ред.) будет возрождение православия", — журналистам начальник отдела по делам религиозных организаций и духовности министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Андрей Лицоев.

Торжества также начались в Киеве. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.

В российской столице основные торжества состоятся непосредственно 28 июля. В них примут участие главы и представители 11 поместных православных церквей мира. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II совершат Божественную литургию на Соборной площади Кремля и возглавят крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме. Как уточняют в РПЦ, богослужение на Соборной площади Кремля, под открытым небом, пройдет "впервые в новейшей истории России".

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.