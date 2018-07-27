Патриарх Кириил рассказал, что мешает единству православия

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Единство мирового православия пытаются расшатать "нецерковные силы", возможным разделениям способствует и в целом сложная международная политическая обстановка, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с делегациями 10 поместных православных церквей.
Однако, добавил он, в истории Церкви были и более трудные времена, но "трудами и подвигами наших предков сокровище православного единства было сохранено до наших дней".
"На нас лежит ответственность перед Богом, чтобы это сокровище сберечь и передать нашим потомкам", — отметил предстоятель.
Торжества уже начались в Киеве. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.