МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Праздничный концерт с участием хора Сретенского монастыря пройдет в День крещения Руси, 28 июля, в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" и станет началом масштабного фестиваля на его территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Моя история".

"Концерт по случаю 1030-летия крещения Руси открывает обширную программу фестиваля, главной задачей которого является масштабное преображение Херсонесского музея и популяризация хранимого музеем исторического наследия при поддержке фонда "Моя история". Основная часть фестиваля пройдет уже в сентябре этого года. Предусмотренные проектом работы по благоустройству и развитию музея включают в себя комплекс мероприятий по созданию и обновлению входных групп музея, зон отдыха посетителей, размещение современных объектов навигации, просветительских пространств, мультимедийного и светового оборудования на площади более 20 тысяч квадратных метров", — отметили в пресс-службе.

Хор Сретенского монастыря, который исполняет не только духовные песнопения, старинные и современные русские народные и казачьи песни, но и композиции на музыку современных авторов, состоится на специально оборудованной сцене. Концерт начнется 28 июля в 20.30.

Организаторами фестиваля выступают Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" и Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" при поддержке Патриаршего совета по культуре. При его же участии, совместно с администрацией президента РФ, реализуется проект по созданию исторических парков в регионах страны "Россия — моя история".

Сейчас "Россия — моя история" — это четыре главные интерактивные экспозиции, охватывающие всю отечественную историю: "Рюриковичи 862-1598", "Романовы 1613-1917", "От великих потрясений к Великой Победе 1917-1945" и "Россия — моя история 1945-2016". Появившись впервые в 2013 году в Московском Манеже, парки-выставки затем "пошли" в регионы: только в 2018 году было открыто 16 подобных экспозиций, от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга. В общей сложности исторические парки с момента создания посетили более 4 миллионов человек.