Патриарх Кирилл оценил значение Крещения Руси

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крещение Руси имело ключевое значение для формирования национального самосознания, духовности и культуры русского народа, и это помогло России пережить все катаклизмы и испытания в истории, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Александрийской церкви патриархом Феодором II.

Главы двух церквей встретились в пятницу в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре. Патриарх Феодор II приехал в Россию на торжества, посвященные 1030-летию Крещения Руси. Основные празднования пройдут в российской столице в субботу, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. В них примут участие главы и представители 11 поместных православных церквей мира.

"У нас празднование 1030-летия Крещения Руси связано с особыми духовными переживаниями — и у церкви, и у народа нашего православного. Крещение князя Владимира действительно изменило ход славянской цивилизации, и последствия принятия православия, восточного христианства имели решающее значение для формирования нашего национального самосознания, нашей культуры и всего того, из чего и проистекает, в том числе, духовная и культурная составляющая всех этих 1030 лет", — сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что православие было воспринято русским народом "близко к сердцу" и "быстро укоренилось в его жизни". При этом для народа был особенно важен личный пример самого князя Владимира, который, по его собственному признанию, до крещения "был зверь", а после "стал человек".

По словам патриарха, существуют разные объяснения того, почему князь Владимир принял христианство у Византии. "И, наверное, как у политика, у него были какие-то политические соображения. Но никакие политические соображения не могли изменить его личности, души — только благодать Божия. Именно поэтому так народ воспринял православие — как веру, которая меняет к лучшему человека, поэтому такой притягательной стала проповедь православия для нашего народа", — отметил глава РПЦ.

Россия прожила непростые 1030 лет, продолжил патриарх, во время которых были и почти 300-летнее иноземное иго, и междоусобные конфликты, и разные социальные и политические потрясения, революции, и мировые войны.

"И если сегодня, в XXI веке, мы с вами празднуем эти 1030 лет, это значит, Бог действительно присутствует в истории… И рука Божия просто видна в этом всем. Потому что мы должны были быть совсем другим народом и совсем другой страной, и неизвестно, насчитывала бы эта страна более тысячи лет. Поэтому это празднование имеет, помимо исторического, большое духовное значение", — заключил предстоятель РПЦ.