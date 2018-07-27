Путин примет участие в мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 июля примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать восьмого июля Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси. На Боровицком холме у памятника равноапостольному князю Владимиру будет совершен молебен, которому будет предшествовать праздничное богослужение на Соборной площади московского Кремля и крестный ход к памятнику князю Владимиру", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в праздничных мероприятиях примут участие тысячи верующих, в том числе представители и главы Поместных православных церквей из разных стран.