Мощи адмирала Ушакова доставили в Пушкин, откуда перенесут в Кронштадт

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мощи легендарного флотоводца, православного святого адмирала Федора Ушакова доставили на петербургский аэродром Пушкин, откуда перенесут в Кронштадт ко Дню ВМФ, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня из Санаксарского монастыря (Республика Мордовия) на аэродром Пушкин самолетом военно-транспортной авиации доставлены мощи Федора Ушакова, где состоялась торжественная церемония встречи. Затем мощи будут перевезены на Петровскую пристань Кронштадта, откуда на катере Военно-морского флота проследуют вдоль военных кораблей, находящихся на Кронштадтском рейде. После прохождения на катере мощи доставят на Якорную площадь Кронштадта и внесут в собор", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, мощи Ушакова будут находиться в Кронштадтском соборе с 25 по 30 июля для поклонения военнослужащих и жителей Санкт-Петербурга и Кронштадта.

День ВМФ отмечается в России 29 июля.

Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков командовал Черноморским флотом и русской эскадрой в Средиземном море, не проиграл ни одного сражения, не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен.

После выхода в отставку жил в монастыре и прославился праведной жизнью. В 2001 году Русской православной церковью Ушаков причислен к лику святых в чине праведного воина. На иконах изображается в военно-морском мундире и со свитком в руках, на котором начертан его призыв к будущим поколениям: "Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся ко славе России. Вера и любовь к Отечеству восторжествуют".