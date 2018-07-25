Мощи апостола Андрея Первозванного доставят в Калининград в канун Дня ВМФ

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит в среду мощи апостола Андрея в Калининград и Балтийск; принесение христианской святыни в Калининградскую митрополию Русской православной церкви приурочено к отмечаемому в воскресенье, 29 июля, Дню Военно-морского флота России.

"По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 июля Фонд апостола Андрея Первозванного доставит в Калининград десницу (правую руку) апостола Андрея Первозванного, хранимую в Богоявленском соборе города Москвы", — сообщили РИА Новости организаторы акции.

Как уточнили в ФАП, 25 июля святыня будет торжественно доставлена в кафедральный собор Христа Спасителя города Калининграда, где она будет находиться до 27 июля, после чего десница будет привезена в Балтийск.

"Накануне Дня ВМФ, 28 июля, состоится обход кораблей и благословение мощами личного состава выстроившихся в Балтийском заливе парадных расчётов кораблей. В обходе кораблей со святыней примет участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов", — отметили в фонде.

В сам праздник, 29 июля, перед началом военно-морского парада состоится молебен у мощей апостола Андрея Первозванного, в котором примет участие командование Балтийским флотом и руководство региона.

Фонд апостола Андрея Первозванного с 2016 года организует принесение десницы апостола в разные регионы России ко Дню Военно-морского флота. Так, 31 июля 2016 года святыня была принесена в Севастополь, а 30 июля 2017 года — в Кронштадтский морской собор.

Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом. В 2013 году в Россию, Белоруссию и на Украину был принесен из Греции крест, на котором был распят апостол Андрей Первозванный.