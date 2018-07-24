Церковь и государство в России "смотрят в одну сторону" - Легойда

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Церковь и государство в России сегодня "смотрят в одну сторону", при этом Русская православная церковь не борется за власть, но является "большой общественной силой", заявил во вторник председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Когда говорят об отношении с государством, у нас на данном историческом этапе очень часто Церковь и государство — и в России, и в некоторых других странах исторической Руси — смотрят в одну сторону. Это замечательно", — сказал Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Отвечая на вопрос о том, как Православная церковь может влиять на происходящий политический процесс, он отметил, что "Церковь меняет людей, а люди меняют мир".

"Не надо было Церкви влиять на политику князя Владимира каким-то особым векторным способом, направляя его политику туда или сюда. Церковь изменила сердце князя Владимира, а он изменил свою политику. То есть, христианин – будь он политиком, бизнесменом, учителем, хирургом, летчиком, – но если он сознательный христианин, он не может не соотносить свою жизнь, и в профессии тоже, со своими мировоззренческими взглядами", — сказал Легойда.

При этом он уточнил, что если речь идет о православном министре, то "это не значит, что его православие должно проявляться в лоббизме интересов Церкви как организации, но это значит, что он не может оставлять за пределами своего кабинета свое нравственное чувство".