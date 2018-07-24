Депутат Рады требует прекратить давление на УПЦ МП накануне Крестного хода

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский обратился к главам Службы безопасности, МВД и Генпрокуратуры с требованием прекратить давление сотрудников местных управлений СБУ на руководство епархий Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщила во вторник пресс-служба партии.

По словам Новинского, епархиям УПЦ препятствуют на всех уровнях.

"Сегодня из различных епархий поступают сигналы о том, что местные управления СБУ "работают" с перевозчиками, чтобы они ни в коем случае не предоставляли транспорт желающим принять участие в Крестном ходе, который пройдет в Украине 27 июля", — приводит слова Новинского пресс-служба "Оппозиционного блока".

По ее данным, Новинский направил депутатский запрос на имя генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака, а также министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием прекратить давление сотрудников местных управлений СБУ.

"В этом году "проснулась" так называемая церковь Киевского патриархата, решив свести на собственное мероприятие больше людей. И на них полностью работают областные администрации. Такая дискриминация недопустима", — цитирует Новинского пресс-служба партии.

Праздник Крещения Руси — 28 июля — торжественно отметят в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине. В частности, в Киеве 27 июля пройдет крестный ход к Владимирской горке, где митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит молебен. В Киево-Печерской лавре предстоятель Украинской православной церкви совершит литургию. При этом сторонники УПЦ Киевского патриархата готовятся провести свой крестный ход по случаю Дня Крещения 28 июля.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.

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