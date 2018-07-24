Депутат Рады требует прекратить давление на УПЦ МП накануне Крестного хода

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский обратился к главам Службы безопасности, МВД и Генпрокуратуры с требованием прекратить давление сотрудников местных управлений СБУ на руководство епархий Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщила во вторник пресс-служба партии.
"Сегодня из различных епархий поступают сигналы о том, что местные управления СБУ "работают" с перевозчиками, чтобы они ни в коем случае не предоставляли транспорт желающим принять участие в Крестном ходе, который пройдет в Украине 27 июля", — приводит слова Новинского пресс-служба "Оппозиционного блока".
По ее данным, Новинский направил депутатский запрос на имя генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака, а также министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием прекратить давление сотрудников местных управлений СБУ.
"В этом году "проснулась" так называемая церковь Киевского патриархата, решив свести на собственное мероприятие больше людей. И на них полностью работают областные администрации. Такая дискриминация недопустима", — цитирует Новинского пресс-служба партии.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.
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