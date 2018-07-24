В РПЦ назвали центры празднования Крещения Руси

МОСКВА, 24 июля – РИА Новости. Праздник Крещения Руси вновь объединит братские народы России, Украины, Молдавии и Белоруссии, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"В Киевской купели родились ныне существующие братские народы исторической Руси. Эти народы сегодня в силу политических причин разделены политическими границами, и мы все с уважением относимся к этим изменениям. Но эти политические границы не проходят по нашим сердцам, и они не должны проходить по нашим сердцам. Важно, чтобы мы сохраняли то единство, которое у нас связано с общей верой. Вы прекрасно понимаете, что Русская православная церковь — это не церковь Российской Федерации. Это церковь, которая окормляет своих верующих, прежде всего, в странах исторической Руси", – заявил Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной 1030-летию Крещения Руси, в МИА "Россия сегодня".

"Несмотря на произошедшие изменения, несмотря на существующие сегодня политические турбулентности, мы все равно понимаем, что мы — братские народы, и мы единый народ. Этот праздник еще раз поможет нам об этом сказать", – подчеркнул представитель РПЦ.

Во всех храмах Русской православной церкви 28 июля, в день памяти святого князя Владимира и праздник Крещения Руси, будут совершены праздничные богослужения. "Центрами церковного празднования станут Москва, Киев, Минск и Кишинев и другие города стран, которые входят в территорию пастырского попечения Русской церкви. Церковь сохранила свое единство в вере, политические попытки сломать вековые церковные каноны не удаются", — заключил Легойда.