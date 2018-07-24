В РПЦ надеются, что паломники смогут приехать в Киев в День Крещения Руси

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви выразили надежду, что украинские чиновники не помешают паломникам прибыть в Киев к началу празднования 1030-летия Крещения Руси, а многотысячный крестный ход Украинской православной церкви 27 июля будут освещать украинские и российские СМИ.

"В Киеве 27 июля, уже по традиции, будет крестный ход и молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру, где предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит молебен. Это будет освещаться украинскими медиа, мы надеемся, и также нашими российскими СМИ", — сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

На следующий день, 28 июля, непосредственно в день праздника митрополит Онуфрий совершит Божественную литургию в Киево-Печерской лавре. По словам Легойды, на мероприятиях 27 и 28 июля в Киеве ожидается большое число паломников со всей Украины.

"Мы надеемся, что в этом году все пройдет без особых проблем, хотя уже были новости в СМИ, что некоторые украинские службы ограничивают попытки паломников прибыть в Киев. Но мы рассчитываем на то, что здесь все будет подчинено здравому смыслу, пониманию важности этого праздника, поддержке того естественного народного чувства, которое стремится побывать в колыбели русского православия", — отметил глава синодального отдела.

В свою очередь сторонники Киевского патриархата готовятся провести свой крестный ход по случаю Дня Крещения 28 июля.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.