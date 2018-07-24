В РПЦ надеются, что паломники смогут приехать в Киев в День Крещения Руси

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви выразили надежду, что украинские чиновники не помешают паломникам прибыть в Киев к началу празднования 1030-летия Крещения Руси, а многотысячный крестный ход Украинской православной церкви 27 июля будут освещать украинские и российские СМИ.
На следующий день, 28 июля, непосредственно в день праздника митрополит Онуфрий совершит Божественную литургию в Киево-Печерской лавре. По словам Легойды, на мероприятиях 27 и 28 июля в Киеве ожидается большое число паломников со всей Украины.
В свою очередь сторонники Киевского патриархата готовятся провести свой крестный ход по случаю Дня Крещения 28 июля.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.