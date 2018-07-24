В РПЦ назвали вопрос об украинской автокефалии надуманным

МОСКВА, 24 июля – РИА Новости, Наталия Федотова. Поместная церковь на Украине, вопрос об автокефалии (независимости) которой активно обсуждается в последнее время, уже существует – это Украинская православная церковь Московского патриархата, заявил во вторник председатель синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на брифинге в преддверии празднования 1030-летия Крещения Руси.

"Проблема, которую пытаются поставить политические силы, переходя в каноническое пространство своей, украинской, церкви — это проблема надуманная, потому что Украинская православная церковь существует. Она входит в состав большой Русской православной церкви, и кроме политических амбиций и человеческих страстей нет никаких серьезных канонических и духовных оснований для того, чтобы это единство взять и разорвать в угоду каким-то политическим амбициям и логике, не свойственной церкви. Логике, которая в лучшем случае связана с протестантским средневековым принципом – чья земля, того и вера", — сказал Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Оспаривая логику сторонников новой "автокефалии", он привел пример, что участником праздничных мероприятий станет патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, пастырская территория которого — страны Северной, Центральной и Южной Африки, то есть "это не одна страна".

Праздник Крещения Руси – 28 июля — торжественно отметят в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине. В частности, в Киеве 27 июля пройдет крестный ход к Владимирской горке, где митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит молебен. В Киево-Печерской лавре предстоятель Украинской православной церкви совершит литургию. "Ожидается, что праздник посетят много паломников", — добавил Легойда.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". Порошенко при этом считает, что Томос (указ) об автокефалии будет подписан уже "к 1030-летию крещения Украины-Руси" (28 июля).