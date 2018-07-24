В Киеве в крестном ходе примут участие 200 тысяч человек, считают в полиции

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Около 200 тысяч человек могут принять участие в крестном ходе, который пройдет в Киеве 27-28 июля по случаю празднования 1030-летия "крещения Киевской Руси-Украины", сообщило во вторник министерство внутренних дел Украины.

"На пятницу есть заявка на проведение мероприятия от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тысяч человек. На субботу от Киевского патриархата — тоже до 100 тысяч человек", — цитирует пресс-служба МВД главу киевской полиции Андрей Крищенко. По его словам, это предварительная информация о количестве участников мероприятия.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что для помощи полиции будут выделены около пяти тысяч военнослужащих национальной гвардии.

"В каждом автобусе с верующими, который будет ехать на мероприятие в Киев, будет работник полиции. Патрульная полиция будет обеспечивать движение транспорта в пределах своих регионов, чтобы не возникало никаких дорожно-транспортных происшествий. Офицеры будут нести ответственность за участников мероприятия, которые прибудут из их регионов", — приводит пресс-служба слова Ярового.

В МВД сообщили, что в учебном центре Национальной гвардии состоялись командно-штабные учения по вопросу обеспечения безопасности и правопорядка в связи с проведением мирных собраний и массовых мероприятий, в которых приняли участие все подразделения МВД.

В России 28 июля отмечается праздник — День крещения Руси. В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю — 15 июля) — день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. В 2018 году Русская православная церковь отметит 1030-летие крещения Руси. В свою очередь Киев называет день 28 июля празднованием "крещения Киевской Руси-Украины".

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