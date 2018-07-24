Колокольный звон на 1030-летие Крещения Руси будет совершен во всех храмах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Празднование 1030-летия Крещения Руси 28 июля пройдет под колокольный звон, который прозвучит по всей России, и в Московском регионе начнется вскоре после полудня, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.
Он выразил надежду, что "общее звучание колоколов многочисленных храмов Москвы и Подмосковья добавит всем нам радости в этот замечательный юбилейный день". В столице в субботу состоятся главные торжества — праздничную Божественную литургию на Соборной площади Московского Кремля под открытым небом возглавят патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор.