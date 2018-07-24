Колокольный звон на 1030-летие Крещения Руси будет совершен во всех храмах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Празднование 1030-летия Крещения Руси 28 июля пройдет под колокольный звон, который прозвучит по всей России, и в Московском регионе начнется вскоре после полудня, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Богослужения будут совершаться во всех храмах Русской православной церкви, и вместе с этим после богослужений в каждом храме, где имеется такая возможность, будет совершен праздничный колокольный звон. Вся Русская православная церковь будет оглашена звоном колоколов. В 12.15 мск начнется звон колоколов во всех храмах Москвы и Подмосковья, начиная с колокольни Ивана Великого", — сказал Волков.

Он выразил надежду, что "общее звучание колоколов многочисленных храмов Москвы и Подмосковья добавит всем нам радости в этот замечательный юбилейный день". В столице в субботу состоятся главные торжества — праздничную Божественную литургию на Соборной площади Московского Кремля под открытым небом возглавят патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор.