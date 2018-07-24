В РПЦ сочли шуткой слова Минниханова о продаже пива на стадионах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает шуткой предложение главы Татарстана Рустама Минниханова отменить запрет на употребление пива на стадионах "ради православных" — у православных таких потребностей нет.

В пятницу на заседании госсовета по физкультуре и спорту Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе за время чемпионата мира было продано пива на 89 миллионов рублей, и "никаких эксцессов, никаких проблем не было". Он попросил главу государства рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований. При этом Минниханов добавил, что ему, "конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво", но он заботится "о наших братьях православных".

"Я думаю, что это была шутка, у нас такой потребности нет", — сказал Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", комментируя предложение Минниханова.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков также добавил, что "нет никакой особой потребности у православных христиан пить пиво на стадионах".